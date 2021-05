“Un león en la jungla”: Guardiola dio una definición atípica sobre el Kun Agüero y lo comparó con Romario

“Un león en la jungla”: Guardiola dio una detallada definición sobre el Kun Agüero y lo comparó con Romario

El legado de Sergio Agüero en Inglaterra ya tiene fecha de caducidad para el sábado 29 de mayo en la final de la Champions League. Pero antes, el Manchester City debe afrontar la última fecha de la Premier League frente al Everton como local y el Kun tendrá una emotiva despedida con sus hinchas en el Etihad Stadium. Josep Guardiola, entrenador del cuadro inglés, aprovechó la conferencia de prensa previa al duelo y elogió una vez más al delantero argentino.

El histórico goleador se irá libre al finalizar la temporada y el director técnico español no es ajeno, por lo que desde hace un tiempo que no deja de hablar positivamente de él. “Es una gran persona, divertida y humilde. Es una leyenda del club siendo argentino y marcó muchos goles durante muchos años en esta liga que es tan difícil. No puedo ni imaginar cuando más hubiera marcado si tenía más suerte con las lesiones durante estas temporadas”, reconoció el DT campeón de la Premier League.

Además, admitió que puertas para adentro es de los más apreciados por los trabajadores del City: “Es muy querido por los trabajadores del club porque es una gran persona. Y de su calidad como jugador no hace falta decir nada porque sus números y actuaciones estando en forma han sido increíble. Mañana en el último partido los 10.000 seguidores que estén en el estadio mostrarán todo su cariño y gratitud por todo lo que ha hecho para el club”.

El Kun le anotó un golazo al Crystal Palace y quiere darle un último tanto a los hinchas en el Etihad Stadium (Foto: REUTERS)

Durante una de los elogios, Pep se atrevió a comparar a Sergio Agüero con un histórico delantero brasileño. “Goles, títulos, grandes partidos... ¡increíble! Es un jugador como Romario, puede definir en cinco metros. Es como un león en la jungla que devora a los rivales. Tiene esa calidad, pero su gran calidad es su instinto único de cara al gol. Su último tanto contra el Crystal Palace controla, da dos o tres pasos y defina con mucha velocidad. Ahí demostró toda su capacidad. Siempre lo he dicho, puede jugar hasta los 35, 40 o 45 años y seguirá anotando goles”, explicó Guardiola.

Para cerrar, señaló: “Dependerá mucho de si está bien físicamente. Cuando está en buen estado puede hacer lo que quiera”. El Kun tendría todo acordado para firmar por dos temporadas con el Barcelona y cumplir su sueño de compartir equipo a nivel clubes con su amigo Lionel Messi. El anuncio oficial se haría una vez que pase la final de la Champions League que enfrenta al Manchester City y al Chelsea en Portugal.

