David Beckham apunta a dos refuerzos de lujo: las estrellas brasileñas que sigue de cerca el Inter Miami

David Beckham busca más refuerzos de lujo para el Inter Miami (Foto: Infobae)

A medida que pasan los mercados de traspasos, el Inter de Miami tiene cada vez más figuras. El equipo de David Beckham en la Major League Soccer (MLS), que ya tiene en sus filas a estrellas del calibre de Blaise Matuidi y Gonzalo Higuaín, ahora tiene en el radar a dos jugadores brasileños de muy alto perfil que no atraviesan su mejor momento en Europa.

De cara a la próxima ventana de transferencias, Beckham ha puesto sus ojos en Marcelo, uno de los capitanes del Real Madrid, y en Willian, quien actualmente es de los mejores pagos del Arsenal FC. Ambos no han rendido esta temporada a su mejor nivel y podría emigrar a Estados Unidos.

Según informó el diario español AS, el lateral zurdo de 33 años termina su contrato con el Real Madrid el 30 de junio de 2022. Pero su rendimiento deportivo ha mermado por sus lesiones musculares y la idea del club blanco es convencerlo para salir. Marcelo, vicecapitán del plantel de Zidane, abandonaría el equipo después de casi 15 años.

Marcelo es uno de los capitanes del Real Madrid pero ha perdido la titularidad (Foto: REUTERS)

Aterrizó en el Santiago Bernabéu en enero de 2007 y coincidió con Beckham en esos primeros seis meses, antes de que el inglés se fuera a Los Angeles Galaxy. El citado medio apunta que ambos mantienen buena relación y que el Inter de Mami podría ser una buena opción para un Marcelo que ganó veces la Champions League. Lo único difícil de negociar, será su contrato: gana por más de USD 10 millones netos al año.

No sería el único ex jugador de la selección brasileña al que apunta el equipo de Beckham, cuyo entrenador actualmente es Phil Neville. El otro es el atacante Willian, de 32 años, quien llegó al Arsenal FC como jugador libre esta campaña pero no tuvo el impacto esperado. Mikel Arteta esperaba mucho más de él y ahora hay grandes probabilidades de que salga.

Willian no tuvo el rendimiento que se esperaba en el Arsenal FC (Foto: REUTERS)

El periodista Fabrizio Romano, especialista en rumores de traspasos, reveló que Wllian podría recalar en el Inter de Miami pese a que aún tiene contrato vigente hasta el año de 2023. “Hay interés de los clubes europeos y de la MLS: el Inter Miami lo quería el verano pasado. El Arsenal espera ofertas oficiales”, informó.

Aparentemente, Beckham ya intentó llevarlo a su equipo cuando salió del Chelsea pero no pudo concretar el fichaje. Como el rendimiento de Willian no fue el esperado en los Gunners (jugó solamente 37 partidos en todas las competencias y registró apenas un gol), el ex futbolista inglés tendrá una nueva posibilidad para contratarlo.

SEGUIR LEYENDO: