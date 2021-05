Por qué el VAR fue duramente criticado en los cuartos de final de la liguilla

(Video: cortesía ESPN)

La liguilla del torneo Guard1anes 2021 arrancó este jueves 12 de mayo en el Estadio Nemesio Díez y el Jalisco. No obstante, más allá del desempeño de los equipos, la intervención del VAR acaparó los reflectores y las críticas, pues en los dos encuentros disputados dejó de ser utilizado en jugadas polémicas que determinaron el rumbo del marcador.

El primero de los encuentros fue entre los Diablos Rojos de Toluca y Cruz Azul, líder de la competencia. Los pupilos de Juan Reynoso, quienes no conocían la derrota desde hace 15 partidos de liga, cayeron por marcador de dos goles a uno. Sin embargo, los locales consiguieron la victoria gracias a dos penales marcados en su favor, aunque en ninguno de ellos Marco Antonio Ortiz acudió a revisar su legitimidad en la pantalla del medio campo.

El primero de ellos fue cometido en contra del goleador Pedro Alexis Canelo. En su intento por rematar un centro en el los bordes del área chica fue derrumbado y el árbitro no dudó en pitar hacia el manchón penal. La acción, aunque no fue muy clara, fue presenciada por el juez a escasos metros de distancia, motivo por el cual la decisión no fue cuestionada. El argentino se encargó de inaugurar el marcador.

Los capitalinos lograron reivindicar su posición en la tabla y consiguieron el empate antes del término de los primeros 45 minutos por medio de Matías Fernández. El segundo tiempo prometió un partido disputado y parejo, pero un segundo penal marcó la diferencia y decretó la victoria definitiva del cuadro local.

Al minuto 49, Rubens Sambueza recibió una pared de Kevin Castañeda que le permitió ingresar al área por un costado. Antes de cruzar la línea, logró sortear la patada del autor del gol. Con el balón descontrolado, y ante la inminente llegada de Roberto Alvarado para su recuperación, el argentino hizo un leve regate que le permitió continuar con la jugada.

El balón se jugó en un área cercana a la portería, por lo que el seleccionado mexicano no reculó en su intención de frenar la jugada. En ese sentido, extendió la pierna izquierda para puntear el balón y desviarlo. Al notar la acción, Sambueza dirigió su cuerpo hacia la posición de Alvarado con lo que provocó el roce con la extremidad. Tras el contacto, logró dar un par de pasos más y luego se tiró al piso. El árbitro decretó una nueva pena máxima.

De inmediato, los jugadores corrieron a la posición del juez para reclamar la decisión. Aunque dirigió su mano al auricular para escuchar las indicaciones de las autoridades al tanto de las cámaras, sostuvo su postura en torno al penal y continuó el juego. Con el segundo tanto Toluca selló la victoria y logró una importante ventaja para el partido de vuelta.

El periodista David Faitelson dio a conocer su descontento y dijo “Parece que la orden en la liguilla es acudir lo menos posible al VAR… Increíble lo que acaban de marcar en Toluca”, en su cuenta de Twitter a nombre de @Faitelson_ESPN.

No obstante, la polémica continuó en el enfrentamiento entre Atlas y Puebla. Con un trabado empate a cero, los rojinegros se fueron al ataque al minuto 58. Luego de ser rechazado por la zaga, el balón fue cabeceado por Jesús Angulo. En ese momento, Jairo Torres ingresó al área y definió ante el arco abierto.

Debido a la velocidad de la jugada, ningún jugador reclamó una posición adelantada del autor del gol. Con ello, tampoco se cumplió el criterio de revisión en el VAR sobre todas las anotaciones. El partido finalizó con uno a cero sobre los poblanos y también consiguieron una importante ventaja para el partido de vuelta.

Las críticas no se hicieron esperar. Incluso, el periodista Paco Villa así como el analista arbitral Felipe Ramos Rizo recalcaron el fuera de lugar a través de sus cuentas de Twitter. .

Las decisiones favorecieron a los equipos menos favorecidos por el puntaje durante el torneo regular. De esa forma, jugarán la vuelta con una ventaja que, en caso de saber mantenerla, podría catapultarlos a la semifinal del torneo.

