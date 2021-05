Por qué Miguel Herrera quiere una disculpa de Christian Martinoli

Miguel Herrera y Christian Martinoli se pelearon en 2015 (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Las peleas y diferencias entre comentaristas deportivos y entrenadores de fútbol es una dinámica que existe en el medio deportivo, ya que se les exige buenos resultados y, de no darlos, los analistas y la misma afición critican las acciones de los directores técnicos.

Así ocurrió con Miguel Herrera y Christian Martinoli; la personalidad de ambos personajes detonó en un polémico pleito en donde tuvo que intervenir la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), pues las acciones del Piojo Herrera rompieron con el código de conducta que deben de mantener los estrategas de la selección mexicana.

A casi 6 años de distancia de aquel encontronazo, el ex director del América contó la versión de su historia y las razones del porqué actuó así. En entrevista con el youtuber español ZABALIVE, Miguel Herrera se sinceró y habló sobre sus acciones.

En relación al disgusto que vivió con Christian Martinoli enfatizó que el periodista se salió de su rubro profesional (Foto: Instagram/Cuartoscuro)

Empezó por aclarar que él no debería ser quién ofrezca las disculpas por el golpe que le dio en el Aeropuerto Internacional de Estados Unidos, sino que debería ser el mismo comentarista de Azteca Deportes quién debería acercarse y pedir perdón por sus comentarios que realizó en televisión abierta.

”Te voy a ser sincero, no es que yo tenga que pedir perdón a é, él fue el primero que empezó en agredirme por todos los medios, usando su micrófono que tiene todo el día. Mi trabajo es público y si lo estoy haciendo mal, todo el mundo tiene derecho a criticarlo ”, aclaró el Piojo.

El ex entrenador del Tricolor comentó que conoce a qué retos se enfrenta cada que asume la dirección técnica de algún club, sin importar a qué equipo pertenezca, siempre recibirá comentarios positivos y negativos de sus resultados. También habló que durante su carrera con las Águilas había afición que no reconocía sus logros.

Con el paso de los años, Miguel Herrera confesó que aprendió de sus errores para no cometerlos nuevamente (Foto: AFP)

Pero en relación al disgusto que vivió con Christian Martinoli enfatizó que el periodista se salió de su rubro profesional y se involucró con temas personales -como la familia- y el Piojo no toleró tales críticas, en consecuencia se desencadenó el problema que concluyó con intercambio de golpes.

Además el Piojo Herrera reconoció que intentó arreglar los problemas de manera pacífica, incluso habló con el “doctor” García, compañero de Martinoli, para que bajara de tono los comentarios en su contra. Invitó al cronista deportivo pero jamás se concluyó la idea.

“Con el mismo Luis García le dije: ‘dile a tu compadre que no sentamos en cualquier lado, cualquier lugar a arreglar las cosas y a platicarlas’. Y nunca tuvo la posibilidad, le dije: ‘que le baje, que solo critique mi profesión, que me critique a mí pero a mi familia no la tiene que meter’ ”, sentenció el ex director de Xolos.

El entrenador mexicano enfatizó que jamás escuchó la aceptación de Martinoli o que ofreciera una disculpa por las críticas que realizó en su contra (Foto: Instagram@cmartinolimx)

Herrera acotó que en su momento ofreció una disculpa dirigida a toda la afición y las personas que se molestaron por el acontecimiento, además dijo que también hizo una disculpa pública dirigida personalmente al comentarista de la televisora de Ajusco.

A pesar de ello, el entrenador mexicano enfatizó que jamás escuchó la aceptación de Martinoli o que ofreciera una disculpa por las críticas que realizó en su contra, un escenario que se quedó esperando el histórico entrenador de los azulcrema.

Con el paso de los años, Miguel Herrera confesó que aprendió de sus errores para no cometerlos nuevamente. En cuanto a su relación con el periodista dijo que es indiferente porque jamás fueron grandes amigos y después del problema no habría posibilidades de que entablaran una relación cercana.

“Sin duda alguna me equivoqué, no era el momento, intenté buscar todas las formas, perdí la cabeza; no es la posición de un técnico que dirige una selección tan importante en el fútbol mexicano y ofrecí la disculpa en todos los medios. Es parte de lo que debo de aprender y crecer”, finalizó.

