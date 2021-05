La razón por la que Christian Martinoli jamás perdonará al Piojo Herrera

Christian Martinoli y el Piojo Herrera pelearon en 2015 (Foto: Instagram/Cuartoscuro)

El ámbito deportivo ha regalado exhibiciones de todo tipo, desde jugadas polémicas hasta anotaciones inimaginables. Sin embargo, no todo es espectáculo dentro de la cancha ya que fuera de ella también han ocurrido eventos que marcaron la historia deportiva.

Tal es el caso de la polémica entre el comentarista deportivo, Christian Martinoli y el director técnico, Miguel Herrera Aguirre. Luego de la pelea que sostuvieron en un aeropuerto internacional en 2015, el creador de la frase “¿Qué está pasando, Dr. García?” recordó aquel evento y confesó si perdonaría al ex técnico de la selección.

En una plática con el youtuber español ZABALIVE detalló la reacción que tuvo al ser agredido físicamente por el Piojo Herrera y de las posibilidades que existan sobre una posible reconciliación.

Christian Martinoli no perdonaría al ex técnico de la selección azteca por su actitud (Foto: Instagram@cmartinolimx)

Cuando le cuestionaron quién es la persona con la que menos se lleva y que jamás tendría un acercamiento casual ni aunque se tratara de negocios; Martinoli no dudó ni un instante y dio el nombre del ex técnico de las Águilas.

“Está clarísimo que a mi amigo Miguel Herrera, el ex entrenador de la selección mexicana de fútbol, está clarísimo. Él tampoco me compraría nada, está claro, está bien porque entre los dos no vamos a gastar dinero con el uno y el otro, está perfecto”, mencionó Christian Martinoli.

Debido a los problemas que tuvieron, y que le causó una sanción a Herrera ante la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), el periodista de la televisora de Ajusco confesó que jamás esperaría una disculpa del Piojo, pues destacó que por su personalidad y carácter son pocas las posibilidades de que se disculpe.

El carácter explosivo del estratega fue el detonante de la controversia con el periodista de azteca deportes (Foto: Archivo)

Cuando el youtuber le propuso un escenario imaginario donde el ex entrenador del Tri se disculpa, la reacción de Martinoli fue de negación pues reiteró que eso jamás pasaría.

“Eso no va a pasar jamás, es hipotético, básicamente es una situación imposible, eso no lo va a hacer jamás. Yo lo degrado y él me insulta, tenemos diferentes grados para referirnos del uno al otro, tenemos distintas formas”, aclaró el extrovertido narrados deportivo.

Por otra parte añadió que él acepta los diálogos y debates contundentes, pero todo bajo una línea del respeto ya que cuando se llegan a los golpes, como fue el caso del Piojo, ya no entra a la dinámica y prefiere evitarla.

“Él nunca me va a ofrecer una disculpa porque cree que me metí con su familia, entonces como está con ese tema en su cabeza nunca se le va quitar. Yo tengo la capacidad de perdonar, tú y yo nos podemos insultar 15 horas pero cuando hay una agresión física yo ya no juego”, sentenció Martinoli.

En una plática con el youtuber español ZABALIVE, Martinoli detalló la reacción que tuvo al ser agredido físicamente por el Piojo Herrera(Foto: captura YouTube/ZABALIVE)

Cabe recordar que cuando el “Tri” salió eliminado de la Copa América, las criticas del “Dr. García” y del mismo Martinoli fueron contundentes y directas, pues el Piojo Herrera había prometido que clasificaría al certamen de la Copa América y no lo logró.

“Es un porrista. Penosamente, el entrenador de la selección mexicana ve los partidos como fanático. No sé qué juego ve, no sé qué equipo dirige, no entiendo nada de Miguel Herrera”, fue la brutal crítica que arrojó el conductor de Los Protagonistas.

El carácter explosivo del estratega fue el detonante de la controversia, aprovechó para agredirlo cuando cruzaron en el camino en el aeropuerto de Philadelphia. A pesar de que ambos se encontraban fuera de horarios de trabajo, intercambiaron palabras e insultos que terminaron en golpes.

