Cuando Emilio Fernando Alonso estuvo al borde de la muerte

Emilio Fernando Alonso narró los detalles de cómo enfrentó la enfermedad y regresó a los micrófonos (Foto: Twitter@AndiCisantos)

Las voces de la narración deportiva quedan impregnadas en la memoria de los aficionados, ya que son quienes se encargan de darle personalidad y emoción a cada transmisión. Uno de los referentes de la narración de la década de los noventa es Emilio Fernando Alonso, quien recientemente regresó a la televisión mexicana.

El comentarista de béisbol, básquetbol y fútbol tuvo que estar fuera del aire por algunos años debido a problemas de salud que pusieron en riesgo su vida, incluso estuvo a punto de perder sus probabilidades de volver a narrar encuentros deportivos.

A la edad de 45 años, Fernando Alonso tuvo un derrame cerebral, a pesar de que logró recuperarse y regresar a su trabajo, confesó que pudo perder la vida. En entrevista con Francisco Javier González, para su programa llamado Versus en Instagram, charló con el icónico Emilio Alonso para conocer los detalles de cómo vivió y superó aquel episodio de su vida.

En su regreso a las narraciones deportivas, Emilio Alonso estuvo acompañado de Raúl Pérez y de Marc Crosas (Foto: Twitter @marccrosas)

Cuando enfermó, Fernando Alonso trabajaba para la empresa de TV Azteca junto con la coordinación de José Ramón Fernández. Aquel día, un 27 de mayo de 2005 se encontraba en su hogar en compañía de su esposa Patricia.

Todo marchaba como de costumbre, sin embargo, el comentarista deportivo no notó algunos malestares que de inmediato acrecentaron y alarmaron a su familia. Fue cuando intervino su esposa que, de manera oportuna, intuyó que se trataba de un derrame cerebral, ya que el narrador de deportes no podía moverse ni hablar.

“Ella fue quien se dio cuenta, me llevó al hospital; tuvimos la fortuna de que Pati no se presionó. Sacó de su bolsa el celular y le marcó a un primo hermano mío que es médico. Le dijo: ‘Emilio tiene un derrame cerebral’, yo oía todo pero no podía expresarme bien y no entendía lo del derrame”.

En entrevista con Francisco Javier González, Emilio Alonso confesó cómo superó el derrame cerebral que vivió (Foto: captura pantalla Instagram/@fjg_td)

Según detalló el mismo narrador deportivo, la atención rápida y oportuna impidieron algunas complicaciones, ya que en cuanto fue evaluado, los médicos que lo atendieron decidieron operarlo para ayudarle en su recuperación.

Emilio Fernando Alonso confesó que su esposa Patricia fue elemental para su recuperación, detalló que gracias a ella, el icónico comentarista vive y puede continuar ejerciendo su profesión.

“No es doctora Pati, es psicóloga de profesión, pero es una mujer muy preparada. Entonces yo creo que eso me salvó mi vida, me lo dijo el doctor Mario Alonso Vanegas, quien me operó y me dijo: ‘mira tigre, a ti te salvó la rapidez con que actuó Pati, porque cuando alguien sufre un derrame cerebral lo primero que pierde es el habla, entonces no puedes expresar qué sientes’ “, dijo Fernando Alonso.

Así fue el regreso de Emilio Fernando Alonso a la televisión abierta (Video: Twitter / @TUDNMEX)

Estuvo fuera de las transmisiones alrededor de un año, su recuperación involucró el apoyo de su familia y después de varios meses de tratamiento, regresó en febrero de 2006 a los medios para relatar el partido entre Cruz Azul y Pumas.

Con la salida de Joserra de la dirección deportiva, su participación en las transmisiones de Azteca Deportes disminuyeron; poco a poco perdió minutos en los micrófonos de los estadios. Para la Copa Mundial de Brasil 2014 colaboró con Televisa Radio. Un año después formalizó su salida de la televisora de Ajusco para continuar su carrera en la televisora de deportes ESPN.

El pasado 5 de marzo del año en curso, Emilio Alonso volvió a la televisión abierta para narrar el partido de Pumas contra Santos de la jornada 9 del Guardianes 2021 de la Liga MX con Televisa y TUDN. Su debut causó euforia entre los aficionados que reconocen al legendario comentarista, actualmente colabora para TUDN en partidos de fútbol.

