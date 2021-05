Javier Alarcón y su amarga salida de Televisa

Javier Alarcón explicó las razones de su salida de Televisa y aclaró la polémica que giró a su alrededor por supuestas difamaciones de una revista en su contra (Foto: Instagram/@javier_alarcon_g // Televisa)

Una de las personas que modificó la industria de la televisión deportiva en el siglo XXI fue Javier Alarcón, quien de la mano de Televisa y su grupo de trabajo posicionaron a la empresa como una de las referentes en el segmento; sin embargo, su personalidad siempre contrajo rumores sobre distintas polémicas y su salida del consorcio televisivo no escapó de ellas.

En octubre de 2015, desde ambas partes se hizo oficial que Alarcón no seguiría dentro de la compañía pero sin especificar las razones. Debido a lo sorpresivo del anuncio, la especulación se hizo presente hasta llegar al grado de protagonizar la portada de una revista dedicada a la rumorología.

La postura oficial de Javier Alarcón la dio en junio de 2020, cuando su canal de YouTube explotó contra la audiencia, algo que aprovechó para dar a conocer que había ganado una de las demandas interpuestas a la revista TVNotas por “calumnias en su contra” y que finalmente podía hablar de lo sucedido con soltura.

El canal de Youtube de Javier Alarcón cuenta con 228 mil suscripciones y el video en el que explica su salida de Televisa acumula más de 1 millón 676 mil reproducciones (Foto: Instagram/@javier_alarcon_g)

En el video explicó su salida de Televisa, la principal razón fue estrictamente profesional, aunque no dio nombres, hizo entender que con la llegada de Yon de Luisa a la directiva del área de deportes, la relación no fue la ideal y decidió dar un paso al costado, en primera instancia no describió ningún tipo de conflicto más allá del choque de ideas.

Además señaló que su relación con Emilio Azcárraga Jean no sufrió daños, recibió una liquidación acorde a la ley e incluso afirmó que mantiene una relación de amistad con el propietario de la empresa, tanto que mostró el fragmento de una conversación con él sobre una apuesta para un partido entre América y Cruz Azul.

A pesar de estas declaraciones que sostuvo en su canal de YouTube en junio de 2020, nueve meses después volvió a hablar al respecto, pero esta vez dentro del canal de su colega y amigo, Antonio De Valdés, donde profundizó un poco más sobre los conflictos que tuvo con Yon de Luisa, actual presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.

Antonio de Valdés y Javier Alarcón conversaron sobre la actualidad del fútbol mexicano y tocaron el tema de la salida de Televisa del comentarista deportivo (Foto: Youtube/Toño de Valdés)

“Mi salida se da en el 2015 cuando llega Yon de Luisa y Ricardo Pérez Teuffer sube como vicepresidente de ventas. Con toda humildad lo digo, yo pensé que tenía los méritos para suceder a Ricardo en la vicepresidencia de deportes, pero no se da, entra Yon y no nos acomodamos. Me desplaza y me dice ‘ya no vas a tomar ciertas decisiones’. Yo creo que en ese momento el ciclo se debe de cerrar”, afirmó el ahora comentarista de Imagen Televisión.

Javier Alarcón no entró en detalles de los temas específicos que le molestaron, pero sí afirmó que Yon de Luisa, como nuevo vicepresidente de deportes en Grupo Televisa, “empezó a tomar decisiones que no hacían sentido para lo que yo entendía como generación de contenidos”.

“No fue un tema personal, pero a lo mejor él (Yon de Luisa) se molestó un poco por hablar con los jefes, pero lo hice porque se estaba dando esta situación. Yo no creía que debía seguir cuando te dicen que ya no vas decidir qué nota va en el noticiero donde estás”.

Javier Alarcón estuvo en Televisa de 1988 a 2015 (Foto: Instagram/@javier_alarcon_g)

Finalmente insistió en que no hubo ningún tipo de conflicto con Emilio Azcárraga, José Bastón ni Bernardo Gómez Martínez, directivos de su ex empresa y aclaró que mantienen una buena relación, a pesar de que la idea era que no se fuera de Televisa.

“Voy y le planteo la situación a Emilio Azcárraga, Pepe Bastón y me dicen ‘no nos gustaría que te fueras pero tampoco detenemos a nadie a la fuerza’ y tenemos una salida muy padre, muy buena”.

Posteriormente el comentarista se unió al grupo de Imagen Televisión bajo el cobijo de Olegario Vázquez Aldir y con una extraordinaria relación con Ciro Gómez Leyva, con quien comparte la sección de deportes en el noticiario estelar de la televisora, además de impulsar el programa de Adrenalina los fines de semana.

