Edson Álvarez fue considerado en el equipo ideal del mes de abril en la Eredivisie

Edson Álvarez ha tenido un notable desempeño con el Ajax y se ha llevado los elogios de la prensa (Foto: Captura de pantalla de Twitter)

Este 2021, Edson Álvarez ha sorprendido por sus buenas actuaciones con el Ajax. El cambio ha sido notable, pues a finales de 2020, el mexicano apenas sumaba unos pocos minutos con el conjunto holandés. Sin embargo, poco a poco se ha ido ganando un lugar y se encuentra en un gran nivel individual, motivo por el cual fue elegido en el once ideal de abril en la Eredivisie.

El mexicano es titular indiscutible y jugó todo el partido de la Jornada 30, en el cual Ajax derrotó al AZ Alkmaar con doblete de Klaassen, quien también acompañó a Edson en el once ideal.

Por otro lado, el mediocampista se hizo presente en el marcador ante el Ultrecht para evitar la derrota de su equipo. En el encuentro la Jornada 21 hizo el gol del empate.

La prensa de los Países Bajos destacó la labor del mexicano. Incluso lo catalogaron como estrella, dejando en claro la relevancia que ha tomado en el equipo: “Quiero mostrarme más ofensivamente”, indicó Álvarez tras marcar el empate ante el Utrecht, aunque la idea fue complementada por el diario Het Parool, pues lo consideran “a menudo una de las estrellas del Ajax”.

Edson Álvarez marcó el tanto del empate ante el Ultretch (Foto: Twitter@royrruano)

El mexicano siguió charlando acerca de su actuación ante el Utrecht, por lo que en la prensa neerlandesa, resaltaron la capacidad de Álvarez: “A los latinos del Ajax les gustan los duelos personales fuertes. Pero resultó que también pueden hacer eso en Utrecht”, mencionaron.

El ex americanista, podría conseguir su primer título de liga con Ajax este fin de semana en caso de que el PSV pierda o empate este sábado, por lo que el Edson estaría muy cerca de sumar un logro más en su carrera.

Edson Álvarez fue titular en todos los partidos del mes. En cuatro de ellos, completó los 90 minutos y fue el mediocampista con mayor recuperación de balones de la Eredivisie.

El canterano azulcrema comparte el medio campo con su compañero Davy Klaassen que, dicho sea de paso, ha sonado como posible refuerzo de equipos ingleses para la próxima campaña.

Otra de las noticias positivas para el seleccionado mexicano, fue que este viernes se confirmó la renovación de su estratega, Erik Ten Hag, quién le ha dado la confianza y la titularidad en su equipo este año.

El mediocampista ha sabido superar las críticas y ganarse un lugar en la titularidad del Ajax (Foto: Arnd Wiegmann/ REUTERS)

Es preciso destacar, que Edson Álvarez ha dado muestra de su fuerte mentalidad en este temporada, pues logró revertir las críticas. Fue el ex futbolista y leyenda del futbol holandés, Marco van Basten, quien se lanzó en contra del mexicano y cuestionó su desempeño: “Gravenberch y Álvarez en el medio campo: no son los mejores futbolistas. Esos no son los jugadores fuertes del Ajax. Gravenberch no ha estado bien en los últimos partidos. Tienes que lidiar con eso. Álvarez no es un chico que juegue con facilidad en posesión”, dijo Van Basten.

Otro de los personajes que criticó al mediocampista mexicano fue el ex futbolista Ronald de Boer, quien arremetió contra el mediocampista porque no jugó ningún minuto en el primer partido del año del Ajax en la Eredivisie y en su lugar entró un joven de 17 años.

Primero le dijo que no tenía la técnica y creatividad para estar en el medio campo del Ajax, después que seguía sin convencerlo y ahora mencionó que Ryan Gravenberch, jugador de 17 años, ya le quitó el puesto; incluso después de que el mexicano salvara a su equipo de la derrota y les diera el tanto del empate frente al Ultrecht.

SEGUIR LEYENDO: