Por qué David Faitelson se lanzó contra el América y Televisa y qué relación tiene con la Copa Libertadores

David Faitelson se lanzó contra la televisora dueña del club (Foto: Instagram@davidfaitelson_espn)

A raíz de las inconformidades expresadas por las polémicas actuaciones arbitrales en la Liga de Campeones de la Concacaf, en perjuicio del Club América, David Faitelson criticó a los seguidores inconformes que han culpado a los jueces por los resultados desfavorables. Además, declaró que el futbol mexicano se alejó de la Copa Libertadores y Copa América, en gran medida, por la influencia de Televisa en las decisiones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Tras el empate entre Portland Timbers y el Club América, donde una serie de decisiones arbitrales afectó el resultado en contra del equipo mexicano, el polémico periodista emitió una serie de mensajes en su cuenta de Twitter. El blanco de sus críticas fue el equipo de Coapa y su directiva, a quien señaló como uno de los actores responsables de que los equipos nacionales sólo participen en la Concacaf.

“Lo del América es increíble. Es el club que representa el poder histórico que ha existido en nuestro futbol. La influencia de la empresa que es dueña del América sigue presente en la administración del futbol mexicano. Si por alguna razón el futbol mexicano regresó a la Concacaf es por decisiones donde los dirigentes del América y de la FMF convinieron que era mejor para la economía de la industria”, se lee en el perfil de @Faitelson_ESPN.

Enrique Bonilla anunció la salida de la Liga MX de la Copa Libertadores en 2016 (Foto: Kelvin Kuo/Reuters)

Desde la década de los 90, tanto los clubes como la Selección Mexicana de Futbol participaron de manera ininterrumpida en la Copa Libertadores y la Copa América. Emilio Maurer, quien fuera directivo de la FMF, fue uno de los principales artífices para que el futbol mexicano participaran en las competencias del Cono Sur. Sin embargo, la situación cambió en el año 2016, cuando Enrique Bonilla y los dueños de los equipos tomaron la decisión de abandonar los torneos de Conmebol.

Ese año, se planearon reformas al formato de la Copa Libertadores, principalmente al calendario. Desde 2017, comenzó a desarrollarse en un calendario anual, es decir, de febrero a noviembre. En tanto, el torneo de la Concacaf continuó realizándose de febrero a mayo. En ese sentido, Bonilla argumentó en diversas ocasiones que “Los clubes mexicanos tendrían que jugar 14 partidos en dos meses. No hay club que aguante algo así” y calificó como retroceso participar en el torneo sudamericano.

Aunque los organizadores del torneo abandonado por los clubes mexicanos dejaron la puerta abierta a la FMF, desde 2017 la única competencia continental en la que participa la Liga MX es la Concachampions. Dicha situación ha sido severamente criticada por especialistas, debido al nivel dispar de competencia entre los clubes de ambas regiones. Incluso, el propio director técnico del Tri, Gerardo Martino, ha sido una de las principales voces que pugnan por el retorno del futbol mexicano a la Conmebol.

Por quinta temporada consecutiva México no cuenta con representantes en el torneo de clubes más importante del continente (Foto: Natacha Pisarenko/REUTERS)

De hecho, afirmó que “(México) necesita competir en su hábitat natural que es Centroamérica, pero también lo puede hacer en la Copa América y la Copa Libertadores. Me parecía lo más lógico para acentuar ese crecimiento, porque no estar lo veo como un retroceso. Es un retroceso no estar en este tipo de competencias”, en una entrevista para el programa chileno Todos Somos Técnicos.

En otro de sus argumentos, Faitelson ha señalado la influencia de Televisa en las decisiones de la FMF. Incluso, el propio Maurer ha respaldado esa versión, aunque su señalamiento se extiende a decisiones como la eliminación del ascenso y descenso, la mudanza de la franquicia de Monarcas a Mazatlán y el pago para no descender. En una entrevista para La Jornada, afirmó que:

“De Luisa y los que vendrán, así como la mayoría de los que ya pasaron por ahí, son simples empleados de los dueños de los equipos, pero más que nada de las televisoras que, desgraciadamente, siguen manejando el futbol mexicano”.

Finalmente, el periodista Faitelson señaló que “Ya hemos llorado demasido por lo que significó el alejamiento de la Libertadores y de la Copa América”. Por el contrario, afirmó que ante la única posibilidad de jugar en Concacaf, el club azulcrema debe “jugar e imponerse a todos los obstáculos”.

SEGUIR LEYENDO: