“Canelo” Álvarez criticó sin piedad a Julio César Chávez y Óscar de la Hoya

El actual campeón mundial, Saúl Canelo Álvarez, ha consagrado su carrera como el máximo púgil representante del boxeo mexicano reciente. A lo largo de su trayectoria ha enfrentado diversas peleas fuera del ring como las críticas y los contratos.

En entrevista con Graham Bensinger para su canal de YouTube “In depth with Graham Bensinger”, el tapatío se sinceró sobre la situación que vivió con de la Hoya y se lanzó contra él ya que dijo que existen personas que lo envidian.

Además atacó el legado de César Chávez en el boxeo, a pesar de ser uno de los exponentes más destacados del boxeo mexicano, Canelo no lo ve así y contraatacó las críticas que recibió de la leyenda del boxeo:

Canelo respondió las críticas de Julio César Chávez (Foto: Instagram/canelo)

“Siempre he sido alguien de mentalidad muy fuerte sin importar lo que digan. La gente que te critica es por envidia, quieren estar donde estás tú y viniendo de Julio César Chávez... Él nunca ganó lo que yo estoy ganando, respeto lo que hizo pero que también respete él todo lo que he hecho”.

Por otra parte, calificó a de la Hoya como alguien que busca su beneficio y que no atiende su empresa promotora por tratar “otros asuntos”.

“Yo siempre he sido una persona muy leal y siempre lo fui con Golden Boy. Él (Óscar de la Hoya) no es Golden Boy, él no hace nada en Golden Boy porque él se preocupa por tomar y andar en otras cosas y eso. Las decisiones las toman otras personas”, sentenció Álvarez.

La relación de Óscar de la Hoya y Saúl Álvarez únicamente fue de carácter laboral para promover las peleas que enfrentaría Canelo bajo las condiciones de contrato de la promotora de boxeo del ex peleador.

El boxeador mexicano enfatizó la forma en la que ambas empresas lucraron con un combate que contemplaba a Gennady Golovkin (Foto: captura YouTube/Graham Bensinger)

En el desarrollo de la entrevista, el tapatío confesó que tuvo la oportunidad de salirse antes de las demandas pero creyó que era lo incorrecto; posteriormente entendió los motivos de la salida de diversos boxeadores, entre ellos a Richard Shaefer, así lo detalló:

“Cuando se fue Richard Shaefer de Golden Boy se llevó a todos los peleadores a PBC. Se los llevó a todos y a mi también me quiso llevar y<b> fui el único que se quedó en Golden Boy porque yo soy un hombre leal, </b>pero entonces, después entendí por qué se fueron todos y por qué se fue Richard Shaefer.

Por otra parte, detalló bajo qué esquema funcionó la promotora del ex púgil súper pluma y afirmó que no existe la lealtad, razones que lo llevó a emprender un proceso legal que lo dejó sin peleas por un largo tiempo.

“Los que están en Golden Boy solo quieren ver su beneficio, no el de los peleadores. No hay lealtad, ni siquiera conocen eso”, argumento Saúl Álvarez.

Su siguiente combate será frente a Billy Saunders el próximo 8 de mayo en el estadio AT&T de Arlington, Texas (Foto: Steve Marcus/AFP)

En relación con el proceso legal que enfrentó con DAZN y Golden Boy, el boxeador mexicano enfatizó la forma en la que ambas empresas lucraron con un combate que contemplaba a Gennady Golovkin como rival sin considerar las negociaciones de Canelo.

“Golden Boy ya le había firmado y prometido a DAZN de que yo iba, por seguro, a pelear con Golovkin por la misma cantidad y nunca me lo dijeron. Yo hice mi contrato a mi favor, siempre. Pero lo que yo le quise demostrar a todos los latinos es que: demandé a DAZN y a Golden Boy juntos, imagínate lo grande que es eso, nadie se anima a hacer eso y si tu sabes que hiciste las cosas bien no tienes porque temer a hacer un movimiento de esa magnitud”.

Por último habló de las libertades del contrato que consiguió, a pesar de las pérdidas económicas que tuvo. Ahora el boxeador mexicano se concentra en agendar su propio calendario a su beneficio y no el de empresas particulares.

Su siguiente combate será frente a Billy Saunders el próximo 8 de mayo en el estadio AT&T de Arlington, Texas.

