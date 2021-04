“Los perdedores sacan excusas antes de tiempo”: el directo mensaje de “Canelo” Álvarez a Billy Joe Saunders antes de la pelea

A dos semanas de enfrentar a Billy Joe Saunders, Saúl “Canelo” Álvarez habló sobre las declaraciones que su oponente ha hecho en torno al compromiso. Luego de que el británico afirmó en diversas ocasiones tener el nivel para derrotar a su oponente, así como la insinuación de que la pelea podría estar arreglada, el pugilista mexicano dio a conocer su postura.

“Siempre los perdedores sacan excusas antes de tiempo. Como pelee, la verdad es que yo estoy listo para cualquier estilo. Si quiere salir a moverse, si quiere salir a fajarse, si quiere salir a hacer lo que quiera, yo estoy preparado para eso”, declaró Álvarez para ESPN KnockOut.

Y es que en el transcurso de la semana, el propietario del cinturón avalado por la Organización Mundial de Boxeo (OMB) habló sobre las cualidades del mexicano y reconoció su nivel competitivo. No obstante, adelantándose a una posible derrota por la decisión unánime de los jueces, insinuó que el resultado de la pelea podría estar arreglado para favorecer a Canelo, luego de que Eddie Hearn hablara sobre las intenciones por unificar los títulos de su categoría.

“La pelea podría estar arreglada, sería un escándalo si ya lo está. Qué lamentable. Los resultados ya están predispuestos. Ya sabes, hay mucha corrupción en el boxeo, así que solo hay de dos cosas: o los resultados de esta pelea ya están arreglados o van a ‘rodar los dados’ con justicia para todos”, declaró en una entrevista para el canal de YouTube identificado como iFL TV.

Uno de los argumentos más fuertes que ha sostenido el británico para respaldar sus posibilidades de enviar a Álvarez a la lona, es la única derrota en su carrera. A diferencia de su récord invicto, la carrera de Saúl cuenta con un solo fracaso por la vía de la decisión unánime. El 14 de septiembre de 2013, se enfrentó a lo largo de 12 rounds a Floyd Mayweather Jr. No obstante, la superioridad del estadounidense le hizo perder el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la categoría superwelter.

Ante ello, Saunders afirmó que la fórmula para sobreponerse radicará en imitar la conducta en el ring que llevó a Mayweather a la victoria hace ocho años. En ese sentido, el mexicano declaró que no es el mismo peleador de aquella derrota y ahora cuenta con más experiencia. Por su parte, dijo, apostará por la paciencia a lo largo de cada asalto para coronarse.

Canelo Álvarez se enfila a la unificación de los títulos de su división (Foto: Ed Mulholland/Reuters)

“La verdad es que hay que tener paciencia. Son peleadores con los que hay que tener paciencia. En ese momento yo no tenía la experiencia que tengo hoy. Hoy tengo la experiencia de tener paciencia, de esperar el momento. De ir ganando round por round sin necesidad de desesperarme y querer noquearlo. Creo que es totalmente diferente”, dijo a ESPN.

Luego de la sencilla victoria de Álvarez sobre Avni Yildirim, las opiniones sobre el posible ganador del pleito contra Saunders se encuentra dividida. El campeón de peso completo y compatriota del rival del mexicano, Tyson Fury, por una parte, aseguró que “Billy Joe le dará una lección de boxeo (...) y va a ser una pelea más fácil de lo que la gente piensa” al medio Behind The Gloves.

No obstante, el mexicano también tiene la confianza de algunos pugilistas de la nación europea. Chris Euban Jr., quien se enfrentó y fue derrotado por Saunders en 2014, apostó 10,000 libras esterlinas a que el mexicano noqueará a su compatriota. Además, destacó que la técnica de Saunders no ha mejorado desde su enfrentamiento.

Saúl Canelo Álvarez enfrentará el 8 de mayo a Billy Joe Saunders (Foto: @MatchroomBoxing)

“Hay distintos niveles. No creo que Saunders haya mejorado desde que me enfrentó a mí. Sigue siendo el mismo, estoy por encima de él hoy en día. Alguien como él no puede derrotar a Canelo”, dijo a Talk Sport.

Con el dividido panorama, el próximo 8 de mayo el mexicano buscará dar un paso más en su objetivo de unificar los títulos de peso supermediano. Aunque pondrá en juego los cinturones avalados por el CMB y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), buscará despojar a Saunders del cetro entregado por la OMB. Sólo entonces podrá enfrentar a Caleb Plant, quien ostenta la fajilla de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), para buscar ser el mejor boxeador de su categoría.

Con información de ESPN

