De migrante indocumentado en Estados Unidos al mejor entrenador de boxeo profesional, quién es Eddy Reynoso

Eddy Reynoso es, sin duda uno de los mejores entrenadores de boxeo profesional, basta con mencionar que fue nombrado entrenador del año 2019 por la Asociación de Escritores de Boxeo De América (BWAA), por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), por la Organización Mundial de Boxeo (OMB), ESPN y Ring Magazine. Su principal objetivo es construir campeones del box.

No obstante, antes de ayudar a construir el éxito de personalidades como: Saúl “El Canelo” Álvarez, Andy Ruíz, Óscar “Chololo” Larios, Óscar Valdéz, entre otros y además de construir su propio éxito, Reynoso atravesó por numerosas dificultades que incluso lo llevaron a cruzar la frontera de manera ilegal.

En una entrevista para ESPN, Eddy narró que nunca se imaginó vivir una vida llena de triunfos y éxitos en su gimnasio como los que ha conseguido hasta ahora :” Siempre me imaginé ser alguien en la vida, en el deporte. El box me gustaba mucho desde chiquito. Ahora me ha ido bastante bien, me siento bendecido y más que nada quiero dejar un legado y aprendizaje para todos de que todo es posible”, destacó.

Por otro lado, explicó el orgullo que siente luego haber sido ilegal en Estados Unidos y ahora cosechar triunfos y ser uno de los mejores entrenadores: “Entré de manera ilegal y ya después paso y hasta me piden autógrafos los oficiales de migración y me preguntan cuándo vamos a pelear. Eso me llena de orgullo”, aseguró.

Canelo Álvarez y Eddy Reynoso durante un entrenamiento (Foto: Instagram/canelo)

Edison Omar Reynoso Sandoval, mejor conocido como Eddy, nació en Guadalajara, Jalisco un seis de noviembre de 1976, desde temprana edad su afición por el boxeo se hizo presente. Comenzó a pelear como amateur para más tarde darse cuenta que lo que realmente quería era ser entrenador profesional.

Sin duda alguna, el esfuerzo y análisis son las claves de su éxito pues después de cada pelea, Eddy Reynoso tiene el hábito de decirle a los boxeadores que entrena una evaluación de lo destacado y lo que aún falta trabajar. Todo lo tiene por escrito, desde que entrenaba a sus primeros peleadores en Guadalajara, cuando no negociaba contratos millonarios y menos se imaginaba que se trasladaría a un gimnasio de box en un auto deportivo de lujo y no en camión.

Cada experiencia por pelea está archivada. De hecho, la costumbre lo llevó a crear en una oficina, en su casa de Jalisco, su propio museo, con revistas y libros de boxeadores que formaron los cimientos de su escuela del box.

Canelo Alvarez, J Balvin y Eddy Reynoso, luego de la pelea (Foto: Instagram/Canelo)

“Tengo apuntes como desde hace 12 años. De los más viejos, cuando preparaba a El Chololo Larios. O cada que pelea el Canelo siempre le mando un correo para decirle qué estuvo bien de la pelea, pero si algo sucedió, ya sea en la preparación, en un round, siempre trato de hacer un pequeño resumen. Estoy trabajando en el libro, aún no sé cómo lo titularía. Hay que hacer figuritas, apuntes, cosas que la gente no ve, pero que son importantes para desarrollar un campeón”, afirmó.

Asimismo, Reynoso está seguro del trabajo que ha hecho con uno de los pugilistas más exitosos del momento, “Canelo” Álvarez. Eddy confía en la evolución que ha tenido al paso del tiempo y luego de la derrota con Floyd Mayweather. De hecho, afirma que está preparado para hacerlo frente a Saunders.

“El Canelo de aquel entonces es muy diferente al de ahora y Saunders no es Mayweather. Va a ser una pelea complicada pero a final la calidad y fortaleza de Saúl se tienen que imponer”, concluyó.

Con información de ESPN

