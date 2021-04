El día que Ricardo Peláez llamó “estúpido” a Faitelson en una transmisión en vivo

En pleno debate Ricardo Pelaez insultó a David Faitelson (video: YouTube/teleESPECTADOR)

El comentarista de ESPN, David Faitelson, es uno de los periodistas más polémicos del ámbito deportivo; sus críticas desmedidas en contra de cualquier jugador, entrenador, incluso contra sus mismos compañeros de trabajo han causado disputas polémicas llegando a insultos, provocaciones e intercambio de groserías.

En una ocasión recibió insultos del actual director deportivo de Chivas, Ricardo Peláez, el periodista mexicano provocó a Peláez hasta que acabó con su paciencia y lo llamó “estúpido” en plena transmisión en vivo.

En una edición del programa Fútbol Picante de 2018, David Faitelson en compañía de Rafael Puente, Ángel García Toraño, Alejandro de la Rosa y Ricardo Pelaez iniciaron con la habitual presentación de los temas de la semana, entre ellas estaba los partidos pendientes de la Liga MX.

David Faitelson y Ricardo Pelaez (Foto: Cuartoscuro)

Los comentaristas empezaron por discutir el partido de Tigres contra América del Torneo Apertura 2018, en aquel tiempo Tigres había sido el último campeón de la liga mexicana por lo que los panelistas enfilaron su debate rumbo a la rivalidad entre los felinos y los azulcremas.

Cuando la discusión llegó a un punto álgido por defender la historia de cada institución, Rafa Puente intervino para preguntarle su opinión a Peláez, quien se había mantenido al margen de la discusión. Empezó por comparar la estructura directiva de Chivas con la de Tigres, fue cuando Faitelson lo provocó y el ex jugador de Necaxa no se abstuvo de llamarlo “estúpido”.

El ex goleador de los ochenta justificó que el éxito del club de la UANL fue debido al apoyo de directivos que tenía Ricardo “Tuca” Ferretti en aquel momento, explicó el esquema de trabajo interno que tenía la institución en aquel tiempo y cómo le dio resultados.

Ricardo Peláez no se abstuvo y encaró a David Faitelson (Foto: Archivo)

Enseguida Faitelson interrumpió a Peláez para recordarle su paso por el Club América dentro de la directiva y cómo su salida fue “solicitada” por Miguel el “piojo” Herrera, dicho comentario incomodó a Ricardo y desató la discusión.

“La última estructura del América, después de que te fuiste tú (Ricardo Peláez) ¿Qué hizo el Piojo Herrera? contrató a su propio jefe, te movió el tapete a ti”, sentenció Faitelson

Ante esta crítica, el actual director de Chivas pidió que el periodista explicara a qué se refería y afirmó que sus afirmaciones fueron para motivar el interés de la audiencia: “esa es un teoría que traes tú para generar polémica y rating”.

El comentarista de ESPN, David Faitelson, es uno de los periodistas más polémicos del ámbito deportivo (Foto: ESPN)

“Lo que estoy diciendo, y tu lo sabes muy bien Ricardo, es que Miguel Herrera negoció su llegada al América pidiendo a cambio que tu te fueras del América, tan sencillo como eso”, aclaró el analista deportivo.

La respuesta de Peláez fue “eres un estúpido”, los comentaristas que acompañaban el debate solo se rieron del insulto que fue transmitido en vivo, enseguida Faitelson pidió que le repitieran cómo lo llamaron y el ex delantero de la década de los noventa lo hizo y señaló: “lo que oíste, si quieres te lo repito al aire ¿quieres que te lo repita?”.

El panelista de ESPN exigió una disculpa y explicó que su comentario no buscó ofender a Peláez, además detalló que su afirmación se trataba de una hipótesis de investigación deportiva, insistió con la pregunta “¿por qué me dices estúpido?” pero no obtuvo una respuesta clara, incluso Ricardo se atrevió a recordarle que él también ofende a jugadores.

La discusión quedó inmortalizada gracias a las plataformas digitales, el video volvió a viralizarse en redes sociales (Foto: captura YouTube/teleESPECTADOR)

“¿Cómo le dijiste a Darwin Quintero el otro día? ah! entonces ¿por qué le dices estúpido a un jugador?”, apuntó Peláez.

El resto de los conductores del programa tuvieron que intervenir para interrumpir su debate y mandar a una pausa comercial en lo que los ánimos se calmaban. Ricardo Peláez no se retractó de sus palabras y poco antes de que se cortara la transmisión volvió a llamarle así: “Es lo que eres, por decir estas babosadas y te lo repito, los problemas que quieras”.

En la actualidad, dicho evento quedó inmortalizado gracias a las plataformas digitales, el video volvió a viralizarse en redes sociales, incluso usan el insulto de Ricardo Peláez como animación para comentar los tuits de David Faitelson.

