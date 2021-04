Jonathan dos Santos habló sobre el discreto paso de su hermano Giovani en el América

Giovani Dos Santos en un encuentro del Club América vs Atlético de San Luis (Foto: Cortesía/ Atlético de San Luis)

Giovani dos Santos no ha tenido el paso que se esperaba por el cuadro azulcrema. El delantero no ha podido mostrar su mejor nivel debido a las constantes lesiones que lo mantuvieron lejos de las canchas. Su hermano, Jonathan habló para TUDN respecto a la estancia de Gio en el Club de Coapa, en donde asegura que no se ha sentido del todo bien desde su regreso a México.

“Parece que Giovani siempre está feliz que no le importa el hecho de que esté en la banca, que no juegue, pero obviamente la ha pasado muy mal. Yo también la he pasado muy mal, el año pasado que no pude jugar, la gente pensaba que estaba de vacaciones, que no quería jugar con Galaxy”, destacó.

Asimismo, habló acerca del último partido en el que participó y logró darle el triunfo a las Águilas tras anotar un tanto con la cabeza: “Cuando acabé de cenar le mandé mensaje a Gio, hablamos por teléfono y feliz, se lo merece, la verdad que no la ha pasado muy bien estos últimos meses porque no ha tenido mucha participación con América, sé que está trabajando muy bien”, aseguró.

Giovani Dos Santos celebrando un gol con América en partido de Liga MX (Foto: Daniel Becerril/ REUTERS)

Por otro lado, el menor de los dos Santos señaló que muchas veces en redes sociales no se muestra la realidad y él prefiere no mostrar las partes difíciles de su vida a los aficionados: “Me ven en redes sociales y no muestro mucho mi lado más débil, no me gusta dar pena a la gente, pero la gente tiene que saber que somos humanos, explicó.

El futuro de Giovani en el América es incierto debido a que termina contrato y es probable que esté viviendo sus últimos meses en las instalaciones de club azulcrema. Ante el posible término del acuerdo en el próximo mes de junio, el mexicano ya podría tener un acuerdo con el Club Atlético Osasuna de Pamplona, de la Liga Española. A sus 31 años podría llegar a Europa nuevamente.

Llegó a las Águilas como refuerzo para el Apertura 2019. Las negociaciones del América con Giovani nunca representaron un problema. El jugador siempre tuvo el deseo de reforzar a las Águilas, mientras que el club también tenía el anhelo de darle alegría a los aficionados con un refuerzo estrella. Sin embargo, todas las iniciativas se encontraban con un obstáculo: el salario del futbolista.

Giovani Dos Santos festeja una anotación en el estadio Universitario de la ciudad de Monterrey (Foto: Miguel Sierra/EFE/Archivo)

Durante su paso por la MLS , Giovani recibía un salario de 6 millones de dólares como jugador franquicia: 4.5 de sueldo y 1.5 por derechos de imagen. Una cifra que estaba muy lejos del alcance del equipo de Coapa. Además, en ese entonces Oribe Peralta era el futbolista mexicano mejor pagado del equipo con un salario cercano a los 2,9 millones de dólares.

No obstante, el deseo de dos Santos de sumarse a las filas del cuadro americanista era tan grande, que accedió a recortar sus ingresos y ajustarse al tope económico de la institución. De acuerdo con la información que publica el diario Récord, Giovani dos Santos percibe 3 millones de dólares al año después del recorte por impuestos.

Además, en Coapa le ofrecieron bonos muy atractivos, sujetos al rendimiento que tenga a lo largo de la temporada y a los objetivos cumplidos, de manera que los ingresos que percibe podrían ser aún mayores.

SEGUIR LEYENDO: