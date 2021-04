El empresario detrás de la fortuna de Floyd Mayweather reveló el secreto de cómo hacen para ganar millones de dólares tras el retiro del boxeador

Durante su etapa como deportista, Mayweather batió todo tipo de récords en ganancias

En su etapa como boxeador Floyd Mayweather, que se retiró con 50 victorias en igual cantidad de presentaciones, tuvo ingresos superiores a los USD 900 millones según la información de la revista Forbes, especializada en estos temas. Semejantes cifras le han permitido al ex deportista realizar diversas inversiones que al día de hoy le siguen generando ingresos millonarios con los que puede costear su extravagante estilo de vida. Pero el estadounidense no está solo en este universo empresarial, sino que se asoció con James McNair.

El hombre apodado P-Reala conoció al ex púgil en 2005 en Nueva York y allí comenzó una relación que se centró principalmente en lo laboral cuyo punto más alto ocurrió en 2011 cuando lanzaron The Money Team (TMT), la compañía que fue el puntapié inicial para la explotación empresarial del ex campeón. Además, ayudó a negociar los dos combates más lucrativos de su carrera: ante Manny Pacquiao en 2015 y frente al luchador de UFC Conor McGregor en 2017.

A través de TMT, Mayweather a lanzado su línea de ropa, un sello discográfico con el que ya firmaron los raperos Lil Jamez y Friyie, un club de strippers en Las Vegas, y la empresa la utiliza también para apadrinar jóvenes talentos del boxeo.

Este jueves, el sitio The Sun publicó una entrevista con McNair, quien halagó a su socio y anticipó cuáles son sus próximos proyectos: “Floyd es un caballero distinguido, por lo que también queremos trabajar en una línea en la que habrá ropa de alta gama, en cuanto a trajes y cosas por el estilo. Tenemos muchas cosas, pero estamos enfocados en los negocios, bienes raíces, cosas así”.

El campeón invicto estadounidense Floyd Mayweather Jr. con una gorra de su marca TMT (EFE)

El empresario explicó que trabaja las 24 horas del día para Mayweather pero que su rol en la creación de nuevas ideas está sujeto a las ocurrencias del ex boxeador, quien tiene una gran visión empresarial: “Todos estos son los bebés y las ideas de Floyd. Él está ahí desde el diseño de los clubes nocturnos y las pistas de patinaje, o los edificios, él es práctico. Si alguien conoce a Floyd, está involucrado en todo lo que hace. Incluso con su propia casa, ha decorado y diseñado el interior de su propia casa. Su cerebro está en otro nivel, su mente piensa fuera de la caja, quiere ser práctico y tiene cierta idea. Podría traer gente que hace cierto tipo de trabajo, obviamente él no hace trabajos de construcción y todo eso, pero trae a la gente y da vida a su idea”.

“Ya sea que estemos en un avión, en una habitación de hotel o en una cancha de baloncesto, su mente siempre está pensando en los negocios. Podemos estar jugando baloncesto y él ve ciertos pantalones cortos y dice: ‘Podemos tomar estos pantalones cortos y hacer esto y diseñarlo así’. Su mente siempre está trabajando y creo que es por eso que tiene tanto éxito y, como dije, viene de adentro. Tiene una pasión por ciertas cosas como la moda, el diseño y cosas por el estilo, así que una vez que eso ya está en ti, no importa cuán exitoso llegues financieramente, o cuán grande llegues como celebridad, él siente pasión por ciertas cosas y eso siempre estará en él”.

De esta manera, McNair describió a Floyd como un hombre meticuloso y comprometido con sus proyectos, aspectos claves que le permiten que éstos no sólo funciones sino que sean un éxito. Así, la marca TMT se seguirá ampliando y generando millones para costear la excéntrica vida del ex púgil.

En las redes sociales, Mayweather suele mostrar su vida rodeada de lujos (@floydmayweather)

Vale recordar que Mayweather no sólo disfruta del póker y de las apuestas, sino además de las compras de lujosos artículos que ostenta en sus redes sociales. En febrero de este año, el hombre de 44 años fue abuelo y le compró a su nieto de un mes de ida un Rolex de USD 45.000. El reloj era personalizado con diamantes incrustados en la correa y en la circunferencia.

Habitualmente, puede verse al campeón mundial en distintos eventos con relojes valuados en varios miles de dólares. Estos accesorios son unos de sus preferidos, a punto tal de haber ostentado uno de 18 millones de dólares –según él mismo afirmó– y otro de una cifra similar.

En marzo de este año, el ex púgil había mostrado su lado más humano al hablar de su relación con sus seres queridos y con el dinero: “Me gusta tener las cosas buenas de la vida. El dinero no me hace ganar dinero, yo hago dinero”, advirtió en el podcast Disruptive Entrepreneur que comanda Rob Moore. “Me gusta alimentar a mi familia, no podemos alimentar a nuestra familia simplemente diciendo: ‘Te amo’”, aclaró el hombre de 44 años que en los últimos días se convirtió en abuelo, que explicó: “El dinero nos ha puesto en una posición para tener las mejores cosas de la vida, por lo que podemos viajar y divertirnos, vivir la vida y experimentar cosas diferentes. Cuando puedes ganar mucho dinero, puedes hacer esas cosas”.

