Floyd Mayweather abrió su corazón por primera vez y reflexionó sobre su lujosa vida

Floyd Mayweather habló sobre sus ostentaciones: "El hecho de que hable de dinero no me convierte en una mala persona"

Floyd Mayweather se convirtió en sinónimo de boxeo. También es, muchas veces, el equivalente de ostentación. El deportista muestra constantemente sus lujos, sus costosas joyas o los fajos con miles de dólares. Pareciera ser que esa imagen de pugilista millonario es todo lo que hay de un hombre que desde la ciudad de Michigan forjó un destino de leyenda.

Sin embargo, durante las últimas horas decidió abrir su corazón y reflexionó sobre su forma de vivir: “El hecho de que hable de dinero no me convierte en una mala persona”, dijo The Money, que tiene una fortuna con un valor estimado superior a los 700 millones de dólares según el periódico británico The Sun.

“Me gusta tener las cosas buenas de la vida. El dinero no me hace ganar dinero, yo hago dinero”, advirtió en el podcast Disruptive Entrepreneur que comanda Rob Moore. “Me gusta alimentar a mi familia, no podemos alimentar a nuestra familia simplemente diciendo: ‘Te amo’”, aclaró el hombre de 44 años que en los últimos días se convirtió en abuelo.

Una escena habitual en la vida de Floyd, mostrando sus valiosas joyas (Foto: @floydmayweather)

Precisamente con su nieto dio otra muestra de su constante ostentación que siempre lo pone en el centro de la escena: le regaló un costoso reloj Rolex miniatura que estaría tasado en unos 45.000 dólares. “El dinero nos ha puesto en una posición para tener las mejores cosas de la vida, por lo que podemos viajar y divertirnos, vivir la vida y experimentar cosas diferentes. Cuando puedes ganar mucho dinero, puedes hacer esas cosas”, aclaró en la entrevista.

Floyd vive un momento especial de su vida no sólo por el nacimiento de su nieto Kentrell Jr –fruto de la relación entre su hija Iyanna y el rapero Kentrell DeSean Gaulden: también se conoció a fines de enero que le propuso casamiento a su novia Anna, 14 años más joven y con quien comparte un vínculo desde hace dos.

El peleador que tuvo su último combate oficial en agosto del 2017 con triunfo por KO contra la estrella de UFC Conor McGregor y previamente había batallado en septiembre del 2015 contra Andre Berto, habló en la citada entrevista sobre la chance de enfrentar al youtuber Logan Paul: “¿Por qué no? Les dije a todos que era un animador, no solo un luchador. Es algo diferente, algo que no me importa hacer y algo que la gente quiere ver”, señaló sobre ese evento que por el momento no tiene fecha oficial tras ser reprogramado pero que le haría ganar unos 100 millones de dólares, según él especuló tiempo atrás.

Al mismo tiempo, aclaró que le gustaría acompañar a Anthony Joshua en esta recta final rumbo al primer combate contra Tyson Fury que está catalogado como uno de los más esperados de los últimos años: “Espero trabajar con Joshua muy pronto, hablamos todo el tiempo”.

