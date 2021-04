Continúa la polémica en Tigres: Representante de Nicolás “Diente” López señaló faltas de respeto de Tuca Ferretti con el jugador

El cambio del recién ingresado provocó el descontento de López y la afición (Video: Twitter@SirBaalderas)

La polémica personalidad de Ricardo “Tuca” Ferretti sigue dando de qué hablar al interior del club. En los últimos meses ha destacado la ausencia en el campo de Nicolás López, quien llegó como refuerzo estelar de cara al Clausura 2020. A pesar de su gran cartel e, incluso, experiencia europea, el artillero ha sido relegado al banquillo y ha sufrido la personalidad del tuca. Por esa razón, su representante Vinicius Prates aseguró que ya le busca un nuevo equipo.

Luego de no conseguir victorias en cinco jornadas, el cuadro de San Nicolás de los Garza consiguió tres puntos en su visita al Estadio Corregidora de Querétaro. No obstante, en la segunda mitad aconteció una escena que los aficionados, el propio jugador y su representante catalogaron como una falta de respeto.

El Diente inició el partido en la banca, como ha sucedido en los últimos encuentros. Ante la persistente estrategia defensiva de los locales y, en busca de variantes al ataque que rompieran el cero, Tuca decidió enviarlo al terreno de juego en el minuto 64, en lugar de Luis Rodríguez. Algunos minutos después, Diego Reyes consiguió el gol del triunfo, aunque de inmediato el defensor Francisco Meza salió expulsado. Como decisión estratégica, Ferretti decidió sacrificar al recién ingresado para meter a un defensor más.

Nicolás López no ha gozado de suficientes oportunidades con Tigres (Foto: Cortesía/ Club Tijuana)

Nicolás López ha disputado 21 juegos en la Liga MX. Además, en sus participaciones ha conseguido anotar en 10 ocasiones. Ante ello, Prates señaló a Marca Claro que su representado se encuentra en un buen momento, incluso se encuentra como el segundo mejor anotador del año futbolístico. El único impedimento para destacar es la falta de oportunidades, así como el trato que el estratega brasileño tiene con él.

“Veo que es hora de que intentemos un préstamo. El mercado mundial está en recesión por la pandemia. Nico quiere jugar. Es hora de que el club recupere su dinero invirtiendo. Al entrenador no le gusta Nico, eso es un hecho”, aseguró.

Tras el dramático cambio, el uruguayo no ocultó su descontento con la decisión. Con la frustración en el rostro se dirigió al mediocampo y abandonó el terreno de juego. Casi después del pitazo final, publicó en su cuenta de Instagram una historia con una fotografía de él vistiendo la playera del Internacional de Porto Alegre de Brasil. Aunque se trató de una conmemoración por los 112 años del cuadro sudamericano, los usuarios no dudaron en relacionar el gesto con su descontento en el equipo.

El entrenador de Tigres, Ricardo Ferretti fue duramente criticado por la sustitución de López al minuto 92 del encuentro contra Querétaro (Foto: José Méndez/EFE)

Además, una parte importante de los inconformes no dudaron en manifestarse en contra de la renovación contractual de Ricardo Ferretti.

“Qué mentada de madre para el Diente y también para Leo por ni siquiera considerar meterlo cuando más se necesita ataque. La neta no sé qué espera la Directiva para ya no renovar al Tuca. Ver jugar a Tigres es completamente aburrido y desesperante”, señaló @Elianarsl

“Mira esta vergüenza de DT! Técnico mala leche, cree que tiene poder en la institución y exhibe a su mejor jugador que vino a revolucionar el juego así”, expresó el usuario identificado como @Angel52643291.

Finalmente, Prates defendió al delantero de 27 años y declaró que “Nico está feliz. Está demostrando un buen rendimiento dentro del campo de juego durante el campeonato. Lo que nos incomoda mucho es la falta de respeto del entrenador. No entiendo por qué pidió la contratación del jugador si no es respetado. No lo entiendo”.

