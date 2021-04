Así será la reapertura del “Volcán” para el partido Tigres vs América

Tigres podría reabrir su estadio para enfrentar al América luego de un año sin gente en las butacas (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

El Estadio Universitario de Nuevo León, recinto que alberga a Tigres, está listo para reabrir sus puertas a los aficionados en cualquier momento, incluso para el partido contra América, y en la reapertura la zona de la barra de los Libres y Lokos quedará sin aficionados, pero están a la espera de que la Secretaría de Salud dé indicaciones porque hasta el momento no hay fecha definida.

Tigres informó que ya han trabajado para establecer los protocolos de regreso de aficionados al estadio, por lo cual sólo falta que las autoridades definan la fecha en que pudiera darse la reapertura por la pandemia generada por el COVID-19.

Tigres marcha en la décima posición con 15 puntos en 12 partidos (Foto: EFE/Miguel Sierra)

Pablo Lozano, gerente de comunicación del Club Tigres, informó que “se ha trabajado desde el inicio y el equipo está listo, no tendremos problema si así fuera la decisión de parte del sector salud (de abrir en el partido contra América)”.

Los felinos enfrentarán este sábado a las Águilas dentro de la decimocuarta fecha del Torneo Guard1anes Clausura 2021, para el cual la indicación hasta el momento es que se juegue a puerta cerrada.

“Por tema operativo, (el aviso para el club por parte de las autoridades) no puede ser más allá del jueves, porque debemos salir a comunicar a los abonados, activación de los mismos, mientras sea el jueves podríamos reaccionar. Si no nos da el tiempo (en caso de que se anunciara este viernes), no se abriría, sería para el siguiente, en caso de que lo autoricen”, añadió Pablo Lozano.

El último partido de Tigres con afición fue el 29 de febrero de 2020 ante Pumas (Foto: Cortesía/Club Tigres)

Por lo pronto, los felinos mantienen su trabajo de cara al compromiso que tendrán contra el América en busca de otro triunfo, luego que ganaron el pasado fin de semana 1-0 contra Querétaro.

Una fuente indicó a ESPN Digital que el club de San Nicolás de los Garza ya avisó a la Liga MX sobre la posibilidad de abrir el inmueble, pero se espera que en las próximas horas se defina.

Tigres tendrá que presentar los permisos de las autoridades de Nuevo León para que haya reapertura del Universitario, pero hasta ahora no se ha hecho y por ello se mantiene la incógnita sobre si se llevará o no a cabo.

