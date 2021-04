Acoso y amenazas de muerte: los actos que deben soportar los jugadores de Cruz Azul y sus familias

Jugadores de Cruz Azul antes de un partido en torneo mexicano. Estadio Azteca, Ciudad de México. 16 de diciembre de 2018. (Foto: Henry Romero/ REUTERS)

Carlos Carrera, director del Crimen del Padre Amaro, y Carlos Bátiz, cineasta, revelaron a ESPN Digital, que durante la filmación del documental “Azul Oscuro”, jugadores del Cruz Azul confesaron que sus familias han recibido amenazas de muerte, por los malos resultados del equipo.

“Hay un jugador que nos dice: ‘tú no sabes la vergüenza que nos da salir a la calle cuando perdemos, a mis hijos los han amenazado de muerte’. Sería bueno que la gente conociera el aspecto humano, realmente se contrapuntea con lo que hemos visto en la cancha”, comentó a ESPN Digital, Carlos Bátiz, codirector del documental “Azul Oscuro”.

En el documental, se tienen charlas con jugadores y técnicos del actual plantel, además de exfutbolistas que pasaron por el Cruz Azul. En cinco capítulos se abordará el tema del equipo, desde “su fundación hasta llegar a la época del ‘ya merito’”, agrega el director Carlos Carrera.

“Hay un jugador que dijo: ‘yo me formé aquí, vengo de Lagunas, Oaxaca, ahí me formé, vengo de ahí, subí al segundo equipo, primer equipo, tú crees que yo tengo cara para llegar a ese lugar, en donde me he formado, donde siempre me han tratado bien, con la mancha de que supuestamente me vendí’, es imposible”.

Guillermo Álvarez, ex presidente de Cruz Azul (Foto: Cuartoscuro)

En las entrevistas que han hecho los directores de cine, aseguran que “no hay ningún exjugador o jugador que hable mal de Billy Álvarez”, el expresidente del Cruz Azul que fue señalado por operaciones con dinero de procedencia ilícita y tiene una orden de aprehensión en su contra.

“Sí hemos encontrado cosas escandalosas, como la sobreventa de jugadores, de jugadores que se compraban y no se utilizaban, que se vendían a un precio más bajo del que se compró”, asegura Carlos Bátiz.

“El rollo de no impulsar las fuerzas básicas, más que ser negligencia, parece que es a propósito, porque entonces al no tener gente que cubra las necesidades del equipo, compran jugadores y al final eso es un negocio. Acabó la temporada pasada, acabó muy mal, semifinal, y quieren hacer limpia del equipo, pero hay otro negocio, parece que todo responde a un negocio más que a un objetivo deportivo”, reconoce el director.

