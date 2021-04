“No voy a permitir una falta de respeto”: la advertencia de David Faitelson al abrir su canal de YouTube

David Faitelson aclaró que su canal de YouTube será para tener mayor interacción con sus seguidores y tener mesas de análisis personales (Foto: Instagram@davidfaitelson_espn)

El periodista más polémico del mundo deportivo, David Faitelson, anunció el uso de una nueva plataforma para compartir sus análisis y tener mayor alcance con sus críticas, por lo que lanzó una advertencia al público y seguidores que suele debatir con el comentarista de ESPN y generar un espacio digital respetuoso.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Faitelson hizo pública la noticia de que abrió su canal de YouTube con el nombre de “Mi pasión”, su primer video lo subió la tarde del 5 de abril pero fue hasta la noche del martes 6 de abril que decidió compartir el link de su canal para que las personas empezaran a seguirlo.

En su primera publicación, bajo el título “Bienvenidos a mi Canal Oficial! Soy David Faitelson!”, empezó por explicar las razones por las que decidió emprender este proyecto personal, con una trayectoria de 35 años aceptó que el periodismo es su pasión y es el motivo principal que lo llevó a realizar este canal. También dijo que tendría invitados especiales, reportajes, entrevistas, anécdotas, entre otros materiales más.

Faitelson hizo pública la noticia de que abrió su canal de YouTube con el nombre de “Mi pasión” (Foto: captura de pantalla Twitter/@Faitelson_ESPN)

En un lapso de 02:09 minutos detalló el tipo de dinámica que mantendrá en la plataforma y las variantes que habrá a diferencia de sus otras redes sociales en donde suele compartir sus análisis deportivos.

“Tendremos espacio para la opinión, que es a lo que me especializo, donde mucha gente puede estar de acuerdo conmigo o no puede estar de acuerdo conmigo, y no hay ningún problema”, justificó.

Por otra parte pidió que su audiencia se dirija hacia él con una línea de respeto, invitó a sus primeros seguidores a que le manden videos, material deportivo que pueda ser objeto de críticas del analista especializado y empezar con esta nueva dinámica donde tendrá una interacción más cercana con el público y seguidores.

“Aceptaré cualquier tipo de crítica siempre y cuando sea respetuosa, cuando no lleve una línea de respeto la vamos a desechar y me gustaría escuchar su punto de vista; que nos manden videos, que nos manden mensajes para poder responder todas las interrogantes que ustedes quieran”, compartió Faitelson.

El periodista amenazó con que no toleraría faltas de respeto en su contra (Foto: captura de pantalla YouTube/David Faitelson Canal Oficial)

A pesar de la naturalidad y espontaneidad con la que empezó su video, lanzó una fuerte advertencia a todas las personas que suelen ser groseras con el comentarista y aclaró que no tolerará a ese tipo de perfiles en las emisiones de su canal:

“Yo respondo lo que quieran, siempre y cuando haya una línea de respeto, eso va a ser lo importante a través de este canal. No voy a permitir ni una sola falta de respeto, ni de ustedes hacía mí, ni de mí hacia ustedes, que les quede bien claro”.

Algunos de los usuarios de Twitter tundieron el proyecto de Faitelson ya que demeritaron la intención del periodista para interactuar con sus seguidores, otros se burlaron y amenazaron con que molestarían al periodista en esa nueva plataforma; insistieron con recordarle su pelea con el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco.

Dentro de los comentarios que abundaron en su publicación fueron las siguientes: “O sea que aparte de tuitear babosadas ahora también las dirás en YouTube...”, “se le podrá reventar por YouTube también”, “¿También allá quieres carrilla?”, “Dice que también le recordemos el madrazo en YouTube”, etc.

En contraste, algunos tuiteros reconocieron el trabajo del comentarista de ESPN y su valor para probar con las nuevas plataformas y convertirse en Youtuber, algunos presumieron que ya lo seguían en su canal y esperarían el material de Faitelson.

