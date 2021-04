Con estas sorpresas en la convocatoria, la Selección femenil enfrentará a España y Eslovaquia

Selección femenil dirigida por Monica Vergara (Foto: Twitter/ @miseleccionmx)

La estratega del Tri femenil, Mónica Vergara, dio a conocer la lista de jugadoras que se enfrentarán con España y Eslovaquia en la próxima gira por Europa.

Dentro de las convocadas, destaca la participación la delantera de Tijuana, Renae Cuéllar, quién suma siete goles en la Liga MX Femenil y no estuvo contemplada en la convocatoria pasada, cuando la Selección disputó dos encuentros ante Costa Rica. Cuéllar podría ocupar el lugar de la goleadora de Tigres Femenil, Katty Martínez, quien está fuera de las chanchas por una lesión.

La lista está conformada por un total de 21 jugadoras y Tigres es el equipo de la Liga MX que más jugadoras aportó, con cinco. El medio campo se encuentra blindado por: Diana García, Rebeca Bernal y Nicole Pérez de Rayadas, Daniela Espinosa y Monserrat Hernández del América junto a Nancy Antonio, Belén Cruz y María Sánchez.

La goleadora de Chivas, Alicia Cervantes mantiene su buen desempeño y formará parte de la delantera junto a Alison González, quien recibió el premio de la NxGn como la tercera mejor futbolista del mundo en la categoría de menores de 19 años, y Stephany Mayor.

El tri femenil venció a Costa Rica en su regreso al Estadio Azteca (Foto: Twitter@miseleccionmx)

En la defensa se encuentran: Jocelyn Orejel junto a su compañera Janelly Farías, provenientes del cuadro azulcrema. Jimena López, Reyna Reyes, Kimberly Rodríguez y Bianca Sierra van bajo el liderazgo de Kenti Robles, proveniente del Real Madrid.

El arco estará defendido por Cecilia Santiago del PSV y Emily Alvarado de Estados Unidos.

Una de las grandes ausentes es la jugadora del Atlético de Madrid, Charlyn Corral. La mexicana se mantiene fuera de las convocatorias desde 2019, cuando Leo Cuéllar fungía como estratega del conjunto. El motivo deriva de las diferencias que tuvo con el técnico, principalmente por el veto que recibió luego de las declaraciones donde consideró oportunos cambios en la Selección Mexicana Femenil.

“Fue en el 2015, antes de irme a España, cuando perdimos contra Francia. Terminamos el Mundial y la verdad dije que hacía falta cambios, refiriéndome a muchos cambios y no solo de director técnico (Leo Cuéllar). También hacía falta apoyo a la selección femenil, dar seguimiento a las jugadoras, que nos traten como profesionales, que mejoren los viáticos para que esto crezca. Obviamente el “profe” Cuéllar lo tomó a mal. Después me vetó y no fui a Panamericanos”, señaló la jugadora.

Charlyn Correa, en su presentación como nueva delantera del Atleti (Foto: @CharlynCorral)

Sin embargo, durante su presentación como estratega del conjunto tricolor, Mónica Vergara aseguró que la jugadora del Atlético de Madrid tiene posibilidades de reaparecer. “Las puertas están abiertas a todas las jugadoras, la parte importante es que estamos trabajando bajo un propósito y claridad importante, las jugadoras que realmente entren a las listas, es porque se lo van a ganar y porque saben lo que es representar al mejor país del mundo”, aseguró.

Por otro lado, Charlyn reveló a W Deportes que le encantaría volver a vestir los colores del Tri Femenil pero ahora la prioridad es recuperarse de la fuerte lesión que sufrió hace unos meses: “Regresar a la selección sería muy lindo, pero tengo otros objetivos, quiero regresar primero a las canchas”, destacó.

Charlyn Corral, debutó con el Tri femenil con tan solo 13 años, en un partido contra el Barcelona. Tal ocasión se volvió aún más especial pues Maribel Domínguez, quien en ese entonces se consagraba como la mejor jugadora en México, le obsequió unos zapatos de futbol. Años más tarde, asistió a la Copa del Mundo en Alemania 2011, sin embargo, solo jugó 30 minutos.

