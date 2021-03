El TRI Femenil regresará a Europa después de dos años

(Foto: Twitter@miseleccionmx)

Desde la llegada de Mónica Vergara al banquillo de la Selección femenil, los avances han sido visibles y esta vez el TRI recibió la noticia de que harán una gira por Europa con el fin de mejorar sus habilidades técnicas y enfrentarse a los mejores equipos del continente.

De acuerdo con información de Mediotiempo, se espera que del 5 al 13 de abril, la escuadra viaje al viejo continente y se se enfrente a dos selecciones de gran nivel. Uno de sus encuentros será frente a España, (equipo que ya obtuvo su pase a la Eurocopa 2022).

El TRI Femenil tuvo su última participación en Europa durante el torneo de Chipre en febrero de 2020. Sin embargo, una gira de preparación no había sido posible desde marzo de 2019. Hace dos años enfrentó a Holanda y posteriormente a Croacia, Eslovaquia y República Checa. Ahora, el combinado Tricolor está próximo a regresar a Europa.

Después de más de una década en la que la Selección femenil no pisaba el coloso de Santa Úrsula, el conjunto de Mónica Vergara ilusionó a todos durante su primer encuentro amistoso en casa, con una prometedora victoria ante su similar de Costa Rica, gracias a los goles de Rebeca Bernal, Katty Martínez y Stephany Mayor, la Selección acumuló su primer triunfo.

TRI femenil celebrando la victoria ante Costa Rica 20-02-2021(Foto: Twitter@miseleccionmx)

En el segundo encuentro, la Selección Nacional de México Femenil igualó 0-0 ante las “ticas” en el duelo de preparación que tuvo lugar en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol.

Mónica Vergara, buscará meter al equipo entre los 10 mejores a nivel mundial. Para muchos, la decisión de ponerla como dirigente, era justa y merecida, pues cuenta con buena experiencia dirigiendo el combinado femenil. Su máximo logro lo vivió hace algunos años cuando llevó al Tri Sub 17 a la final del Mundial Uruguay 2018, en la que obtuvieron el subcampeonato. Además es la primer mujer en dirigir al TRI mayor en más de 50 años de historia.

Sin embargo, la estratega también sabe lo que significa defender los colores tricolores, pues fue jugadora y participó con la selección mexicana en la Copa del Mundo de Estados Unidos 1999, Mundial Sub 19 Canadá 2002 y en las Copas Oro de 2002 y 2006. En 2011 empezó su camino como entrenadora, un año después ingresó a la escuela de directores técnicos y tres años más tarde, recibió su licencia tipo A. Además, participó como auxiliar técnica de la selección mexicana femenil mayor, así como en las categorías Sub 17 y Sub 20.

Mónica Vergara, durante un juego de preparación en Ciudad de México (Foto: Itzel Espinoza/ EFE/ Imago7 / Fmf )

Por su parte, Mónica recordó que cuando ella jugaba futbol aún estaban presentes algunos prejuicios a cerca de la práctica del futbol en las mujeres . “Me decían que el futbol no era para niñas, que mejor me fuera a lavar los trastes pero hablándote del juego mismo, en ese momento no sentí ninguna diferencia”, añadió. Asimismo, recordó que Leonardo Cuéllar, quien actualmente dirige al América femenil, la apoyó desde que era futbolista y, aún más, cuando comenzó su carrera como entrenadora.

El TRI femenil no logró clasificar en la última copa del mundo. En 2018, en el premundial de la CONCACAF, el combinado nacional femenil no logró conseguir su boleto clasificatorio para la Copa del Mundo de Francia 2019. Esto tras perder contra Estados Unidos (6-0) y Panamá (2-0), y derrotar a Trinidad y Tobago (4-1). Sin embargo el cambio y mejorías van avanzando de manera paulatina en esta nueva era que vive el equipo bajo la dirección de Vergara.

