Facundo Campazzo jugó pocos minutos y no tuvo impacto en la sufrida victoria de Denver Nuggets ante New Orleans Pelicans

No fue el mejor partido de Facundo Campazzo en la NBA. A diferencia de lo que venía sucediendo durante el mes de marzo, donde había conseguido su récord de asistencias (10) y de robos (4), además de ser fundamental en varios partidos para su equipo, el base argentino no influyó en la trabajosa victoria de Denver en su visita a New Orleans: fue 113-108 para los Nuggets en la casa de los Pelicans.

La participación de Campazzo fue escasa: sólo jugó 12.10 minutos y no logró sumar puntos. Terminó con 0-2 en dobles (no intentó disparos detrás de la medialuna de tres puntos) y alcanzó a tomar tres rebotes y acumuló dos faltas personales. Pero lo más llamativo fue que, a pesar de haber encontrado en repetidas ocasiones a sus compañeros, no tuvo asistencias por primera vez en 18 partidos: el último juego sin pases gol fue ante Oklahoma City Thunder el pasado viernes 12 de febrero.

En el análisis, no fue un encuentro fácil para los dirigidos por Michael Malone. La franquicia de Colorado tuvo problemas en el ataque y también en la defensa durante la primera mitad que terminó a favor de New Orleans por nueve puntos (63-54). Ya en la segunda etapa del juego, y de la mano de un increíble Nikola Jokic, los Nuggets se recuperaron y lograron remontar el partido.

El gigante serbio, que encabeza al conjunto en todas las categorías importantes del juego, sumó 37 puntos, nueve asistencias y seis rebotes para lograr un triunfo importante. Sus laderos en la noche fueron el canadiense Jamal Murray (23 puntos y 11 pases gol) y Michael Porter Jr, que aportó 25 tantos. Ese trío fue el que sostuvo en el desarrollo del encuentro a Denver, que alcanzó su triunfo número 27 de la temporada en 45 partidos.

Con marca de 27-18, el equipo de Campazzo se ubica en la quinta posición de la Conferencia del Oeste, a un juego de Los Ángeles Lakers, que no tendrán a LeBron James al menos entre cuatro a seis semanas por una lesión en uno de sus tobillos.

En los Pelicans, el que se llevó todos los flashes fue Zion Williamson. El elegido en el puesto número 1 del Draft 2019 terminó con 39 puntos, el registro más alto en lo que va de naciente carrera. A sus estadísticas le agregó 10 rebotes y cinco asistencias.

El camino de los Nuggets de Campazzo continuará el próximo domingo cuando, como locales en el Ball Arena, reciban a los Atlanta Hawks. Ese duelo comenzará a las 22 (hora argentina). Acto seguido, Denver volverá a jugar en casa el martes ante el mejor equipo del Este, los Philadelphia 76ers. Ya el jueves 1 de abril, el conjunto de Colorado viajará a Los Ángeles para enfrentar a los Clippers, uno de los rivales directos para subir de posiciones en su conferencia.

