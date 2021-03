Giro inesperado en la pelea más esperada del año: Mike Tyson aseguró que restan detalles para enfrentar a Evander Holyfield

Tyson y Holyfield quieren reencontrarse en el ring (@merisdesigns)

Luego de tantas idas y vueltas Mike Tyson aclaró el panorama de las negociaciones y este martes mediante una entrevista en vivo por Instagram aseveró que peleará el 29 de mayo ante Evander Holyfield. El boxeador culpó a los promotores por la falta de un acuerdo e invitó a los fans a que se sumen a lo que será este gran espectáculo que le dará un tercer episodio a un duelo histórico cuyos dos capítulos previos fueron escandalosos.

“Veo que eso sucederá en un futuro cercano, Holyfield y yo”, dijo el ex campeón mundial de los pesos pesoados en diálogo con Haute Living: “Lo único que tenemos que hacer es resolver algunas pequeñas diferencias de papelerío, hacer algunos trámites”, señaló entusiasmado de cara al evento. ”Solo quiero que todos sepan que la pelea ha comenzado conmigo y con Holyfield. Holyfield es un hombre humilde, lo sé, y él es un hombre de Dios... pero yo soy un hombre de Dios y escucha, voy a tener éxito el 29 de mayo“.

Iron Mike disparó contra los promotores luego de que durante meses se hayan estirado las negociaciones y adelantó que no necesita de ellos porque ya es un experto en la materia y sabe cómo se organizan este tipo de eventos: “¿Qué es un promotor? Le dicen a un peleador lo genial que es, ‘es el mejor, va a vencer a todos’. Personalmente, me gustan los promotores, pero ¿qué necesitas a alguien en ese puesto de negocio? Para dictar tu negocio, ahora tienes que ser amable con este tipo, besarle el trasero, ¿porque él es el jefe? No, no debería tener que hacer eso, debería poder ir a buscar su cheque y hacer lo que quiera y no tener que hablar con nadie“.

Tyson y Holyfield ya se enfrentaron en dos oportunidades

Estas declaraciones fueron realizadas por el ex púgil de 54 años luego de que Kris Lawrence, manager de Holyfield, anticipara que las negociaciones se habían terminado sin éxito: “Pensamos que el acuerdo estaba cerrado, pero todo se cayó cuando la gente de Tyson decidió no aceptar todas las ofertas”. Desde el círculo íntimo del ex campeón mundial en los pesos pesado y crucero señalan que las exigencias de Iron Mike se volvieron “insostenibles”. La bolsa para Tyson en caso de que volvieran a verse cara a cara sobre el ring debía ascender a 25 millones de dólares. “Estuvimos negociando de buena fe todo el tiempo y parece que acabamos perdiendo el tiempo”, insistió el agente.

Tyson volvió a combatir en un duelo de ante Roy Jones Jr. en el Staples Center de Los Ángeles el 28 de noviembre de 2020. Más allá de demostrar que el paso del tiempo no le quitó su feroz nivel, lo que también impresionó fue la bolsa de dinero que se llevó por el combate dado que se trató de una contienda entre dos ex pugilistas y sin ningún tipo de título en juego.

Según se hizo público, el PPV tenía un precio de 50 dólares en EEUU y la pelea se vendió a múltiples países, por lo que la recaudación total fue de 80 millones de dólares. De esa suma, Tyson recibió diez millones, mientras que Jones Jr. se quedó con un millón de la moneda estadounidense. Es por eso que Holyfield se entusiasma con la idea de volver a luchar ante él.

A pesar de que se trata de dos veteranos (Tyson, 54 años; Holyfield, 58), los aficionados al boxeo sueñan con un nuevo cara a cara. Evander ganó la emocionante primera pelea el 9 noviembre de 1996 por KO técnico en Las Vegas, cuando en las apuestas su rival llevaba ventaja de 25 a 1. En el mismo escenario se dio la revancha siete meses después, en una de los combates más infames de la historia, cuando el 28 de junio de 1997, Tyson fue descalificado por morderle la oreja a su oponente. Por ello, recibió una multa de 3 millones de dólares.

