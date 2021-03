Qué ocurrió con Joshúa Maya después de haber agredido a Marion Reimers en Twitter

Marion Reimers fue atacada en Twitter por el columnista Joshúa Maya (Foto: Instagram@lareimers/Twitter@PlaysOfTheWeek)

Luego de un desencuentro entre la cronista deportiva Marion Reimers y el columnista Joshúa Maya, el diario Récord tomo la decisión de cesar a este último ante las opiniones expresadas en su cuenta personal de Twitter.

“A pesar de que fue realizado en una cuenta propia, en Récord hemos decidido deslindarnos de Joshúa Maya, columnista que nos entregó pronósticos cada semana, tras el insulto y comentarios que realizó en su cuenta de Twitter, pues a pesar que no se publicó en las plataformas de este medio, implica el riesgo de poner en entredicho el esfuerzo que realizamos por la lucha en la equidad de género en nuestro deporte. A partir de este momento es dado de baja como colaborador”, comunicó el medio.

El diario Récord cesó a Joshúa Maya por insultar a Marion Reimers (Foto: Twitter@record_mexico)

El pasado 16 de marzo, el columnista publicó una captura de pantalla. En la imagen se observa la leyenda “Estás bloqueado”, cuestión que le impedía interactuar con Marion Reimers. Además, escribió junto al material: “Ni te seguía, ni te leía @LaReimers No hacía falta el bloqueo”.

Posteriormente, el comunicador redactó otro tuit en el que abordó la forma en la que la cronista trabaja.

“Como les gusta ver sangre me cae, se volvió loco mi TL hoy. Nunca le he faltado el respeto a Marion ni a ninguna mujer en el medio, no me gusta -como a muchos- lo que hace y tenemos derecho a manifestarlo con respeto, no es un tema de género. Buenas noches a todos” en el perfil verificado de @PlaysOfTheWeek.

Sin embargo, el problema no terminó aquí, pues la Reimers recordó un viejo tuit de Maya, en el que se refería a ella con una “feminazi”, término despectivo que se usa en contra de las mujeres que se interesan por el feminismo y los temas de género.

“Ante insultos de esta naturaleza siempre hace falta. No únicamente mientes, porque esto SÍ es faltarle el respeto a una mujer sino que además de macho eres ignorante. Un hombre de la comunidad judía usando estos términos es una vergüenza. Lástima por ti”, se lee en la cuenta de @LaReimers.

Marion Reimers es una de las cronistas femeninas más reconocidas en el deporte mexicano (Foto: captura de pantalla / Twitter@LaReimers)

De igual forma, publicó un comentario más, en el cual aseguró que Joshúa Maya necesita “mucha atención”, pues aprovechó para cobrarse del “brillo ajeno”, haciendo alusión a su trayectoria. Además, dirigió un mensaje al medio Récord.

“Sé que @record_mexico probablemente no haga nada al respecto, y en realidad no se trata de una publicación sino de todo el medio que no únicamente voltea a ver a otro lado sino también alimenta. Los colegas con su silencio y su ceguera, la cobardía de no incomodar. Ni siquiera es que lea toda la porquería que dicen. ¿Saben quien SÍ? Las mujeres de su entorno: sus parejas, hermanas, amigas y colegas”.

Marion Reimers reconoció el esfuerzo de Récord México por generar un gremio más constructivo (Foto: captura de pantalla / Twitter@LaReimers)

Así pues, Joshúa Maya reconoció su error, pues miles de internautas se lanzaron en su contra por el insulto a la cronista de deportes.

“Me equivoqué en contestarle a un usuario que Marion es ‘una feminazi’, un término definitivamente que yo mismo detesto y por eso pido una disculpa. Último comentario al respecto de lo sucedido”, declaró en su red social.

Tras las disculpas de Maya en redes sociales y el posicionamiento del diario deportivo, Marion deseó que muchas personas se sumen a la intención de forjar un gremio más constructivo.

Contrario a lo que mencioné, @record_mexico y @Carlos_Ponz han demostrado un compromiso con cambiar y mejorar. Ojalá sean muchos más lo que se sumen para generar un gremio más constructivo, incluyente y sano

