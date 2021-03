Juárez FC anunció a Alfonso Sosa como su nuevo director técnico de cara a su partido contra Necaxa

Alfonso Sosa fue nombrado como nuevo entrenador del FC Juárez para la segunda mitad de la temporada regular (Foto: Henry Romero/REUTERS)

Por medio de una conferencia de prensa, la directiva de los Bravos de Juárez anunció a Alfonso Sosa como su nuevo director técnico, dos días después de formalizar la salida de Luis Fernando Tena. Con ello, el equipo de la frontera aseguró un proyecto deportivo para buscar los puestos de repechaje a la liguilla del Guard1anes 2021.

“Agradecer, realmente, la oportunidad que nos brinda esta gran institución. Un equipo que, básicamente, a través del esfuerzo, a través del trabajo ha querido instalarse en posiciones importantes y que, finalmente, esa es nuestra intención. Que las cosas vayan por donde toda la gente, la afición, la ciudad y el estado mismo, merecen. Estamos motivados y deseosos de empezar a trabajar ya” fueron las primeras palabras de “Poncho” Sosa con el nuevo cargo.

Con el paso del hermano menor de los Tena, los Bravos acumularon una racha negativa. De los 10 encuentros disputados, únicamente consiguió ganar dos, igualar en tres ocasiones y conoció la derrota en cinco encuentros. Con ello, el equipo acumula nueve puntos y lo colocan en una situación desfavorable, pues ostentan el penúltimo lugar general.

Los Bravos de FC Juárez se encuentran en las últimas posiciones de la tabla, aunque aún pueden aspirar por los puestos de repechaje (Foto: Twitter@LigaBBVAMX)

En ese sentido, el nuevo estratega sabe que el reto, en primera instancia es lograr sacar al equipo de los puestos del fondo de la tabla. Otro de los factores en contra son las nuevas reglamentaciones impuestas por la Liga Mx pues, al deshabilitar el ascenso, los últimos tres equipos deben pagar una multa de 240 millones de pesos.

“Entendemos la situación que prima en el club, sobre todo en el tema económico, las últimas tres posiciones pagan multa y, justamente, estamos en el límite de esa situación y queremos revertirla. Hay deseo de que así suceda y eso incrementa la responsabilidad en este proyecto”, reconoció.

Para conseguirlo, deberá echar mano de todos los jugadores que integran el plantel y poner orden en casos como el de Marco Fabián. Aunque el futbolista llegó como uno de los refuerzos de mayor jerarquía, no ha registrado goles ni asistencias en los partidos que ha disputado. Aunado a ello, fue separado del club debido al incumplimiento de los protocolos sanitarios impuestos por la Liga.

Marco Fabián no ha figurado en los resultados de FC Juárez a pesar de haber jugado en clubes europeos (Foto: Twitter@fcjuarezoficial)

No obstante, debido a que el jugador no podrá integrarse en los próximos días con sus compañeros, Sosa no lo considera en sus planes de juego. Detalló que utilizará a quienes se encuentren disponibles y, cuando vuelva, se enfocará en aprovechar el máximo potencial y talento del mediocampista para ayudar al resto del equipo a conseguir los objetivos.

