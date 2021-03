Marion Reimers y Joshúa Maya protagonizaron una discusión en Twitter por un insulto machista

La cronista y el columnista sostuvieron una discusión en Twitter (Foto: Twitter@PlaysOfTheWeek/Instagram@lareimers)

Reimers, el apellido de una de las narradoras estelares de Fox Sports México, fue tendencia en la red social Twitter. El motivo de las menciones fue la discusión que sostuvo con Joshúa Maya, columnista del medio deportivo Récord, pues este utilizó el término ‘feminazi’ para referirse a una de las pocas voces femeninas con presencia en la crónica de ligas y competencias europeas de fútbol.

La tarde del 16 de marzo de 2021, Maya publicó a través de su cuenta una captura de pantalla. En la imagen se observa la leyenda “Estás bloqueado”, por lo cual no puede seguir ni interactuar con Marion Reimers por medio de dicha red social. Adjunto al material, escribió el mensaje “Ni te seguía, ni te leía @LaReimers No hacía falta el bloqueo”.

Unas horas más tarde, el sujeto respondió su publicación anterior con otra imagen. En esa ocasión, evidenció los altos niveles de interacción que acumuló el tweet original. De hecho escribió un mensaje en el cual se refirió a la forma de narrar los partidos de Reimers.

Joshúa Maya siguió emitiendo mensajes referentes a su colega (Foto: Twitter@PlaysOfTheWeek)

“Como les gusta ver sangre me car, se volvió loco mi TL hoy. Nunca le he faltado el respeto a Marion ni a ninguna mujer en el medio, no me gusta -como a muchos- lo que hace y tenemos derecho a manifestarlo con respeto, no es un tema de género. Buenas noches a todos” en el perfil verificado de @PlaysOfTheWeek.

Aunque en su mensaje se excusó de haber insultado a su colega, Marion Reimers retomó la publicación y evidenció lo contrario. Por medio de una fotografía, la mujer exhibió un fragmento de la conversación donde un usuario le preguntó “Que es una LaReimers??”, a lo que Maya respondió “Una feminazi”. De igual forma, la cronista compartió el mensaje:

“Ante insultos de esta naturaleza siempre hace falta. No únicamente mientes, porque esto SÍ es faltarle el respeto a una mujer sino que además de macho eres ignorante. Un hombre de la comunidad judía usando estos términos es una vergüenza. Lástima por ti”, se lee en la cuenta de @LaReimers.

Reimers respondió a los insultos de Maya (Foto: Twitter@LaReimers)

De igual forma, publicó un comentario más, en el cual aseguró que Joshúa Maya necesita “mucha atención”, pues aprovechó para cobrarse del “brillo ajeno”, haciendo alusión a su trayectoria. Además, dirigió un mensaje al medio en el cual trabaja Maya.

“Sé que @record_mexico probablemente no haga nada al respecto, y en realidad no se trata de una publicación sino de todo el medio que no únicamente voltea a ver a otro lado sino también alimenta. Los colegas con su silencio y su ceguera, la cobardía de no incomodar. Ni siquiera es que lea toda la porquería que dicen. ¿Saben quien SÍ? Las mujeres de su entorno: sus parejas, hermanas, amigas y colegas”.

Marion Reimers criticó la legitimación de ese tipo de mensajes por parte de integrantes de todo el medio deportivo. De acuerdo con la narradora, esa tendencia no solo no favorecerá la imagen sino que tampoco generará confianza entre las mujeres que sufran algún tipo de violencia pues, ante la no prohibición o limitación de los discursos misóginos pueden mermarse sus intenciones de denunciar.

Mensaje dirigido a los medios deportivos por parte de Marion Reimers (Foto: Twitter@LaReimers)

Finalmente, el implicado reconoció su error al utilizar el término para referirse a Marion y pidió disculpas.

“Me equivoqué en contestarle a un usuario que Marion es ‘una feminazi’, un término definitivamente que yo mismo detesto y por eso pido una disculpa. Último comentario al respecto de lo sucedido”, declaró en su red social.

Contrario a lo que el concepto ‘feminazi’ pretende señalar, el feminismo trata de un movimiento sociopolítico en busca de la igualdad de derechos en detrimento de los rasgos patriarcales, más allá de la exclusión y la segregación como sí lo cometieron los miembros del partido nacional socialista o nazi en Alemania.

SEGUIR LEYENDO