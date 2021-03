El calvario que vive Ronaldinho, devastado por la muerte de su madre: “Bebe desde la mañana hasta el otro día”

Dona Miguelina falleció a los 71 años, producto del coronavirus (@ronaldinho)

La muerte de Dona Miguelina Eloi Assis dos Santos dejó muy golpeado anímicamente al astro brasileño Ronaldinho, según reveló la prensa brasileña. Pasó casi un mes desde su fallecimiento, después de perder la batalla contra el coronavirus, enfermedad que contrajo en el mes de diciembre.

La ex estrella del FC Barcelona está viviendo momentos muy delicados y desde Brasil aseguran que no está en un buen entorno. El ex futbolista de 41 años recientemente fue protagonista de un escándalo mediático al quedar varado en Paraguay durante varios meses por una supuesta falsificación de documentos.

Ahora, Dinho se instaló en Porto Alegre, y fue uno de los más cercanos el que habló con el periódico Lance para advertir sobre el duro presente que está viviendo.

Dona Miguelina fue una fuente de inspiración para el astro brasileño (@atletico)

“Todos los días es una fiesta. Ronaldinho comienza a beber por la mañana, vodka, whisky, gin, y solo deja de tomar a la mañana siguiente”, le aseguró al portal carioca una fuente que no quiso revelar su identidad.

“No es de ahora, pero notamos que se hizo más intenso después de la muerte de su madre”, agregó el hombre desde el anonimato. Lo cierto es que Miguelina era una fuente de inspiración para el brasileño y sus hermanos. Ella incluso lo acompañó y guió durante toda su carrera futbolística.

“Extraño esta sonrisa y abrazo”, escribió el ex futbolista en su cuenta de Instagram hace menos de una semana con una foto en la que está junto a su madre.

En Porto Alegre, Dinho “Vive en una fortaleza con todo lo que necesita”, aseguró un amigo al portal brasileño y agregó: “Tiene un corazón inmenso y se esfuerza por ser generoso con sus amigos”. Sin embargo, advirtió que, “no todos son reales y no ven que se está haciendo mucho daño a sí mismo”.

El último posteo de Ronaldinho junto a su madre (@ronaldinho)

“Mi madre fue una inspiración de fuerza y alegría para todos los que la conocieron y continuará ejerciendo su luz en nuestras vidas para siempre. Con la fuerza que ella nos enseñó, continuaremos nuestro viaje”, remarcó el ex Atlético de Mineiro en sus redes sociales.

El cuadro de su madre había empeorando poco a poco mientras estaba internada en una unidad de cuidados intensivos de una ciudad al sur de Porto Alegre, capital de Río Grando do Sul.

Justamente a finales del año pasado, el astro brasileño había utilizado sus cuentas oficiales para anunciar la situación en la que se encontraba su madre: “Queridos amigos, mi madre está con Covid y estamos luchando para que se recupera rápido. Está en un centro de tratamiento intensivo recibiendo todos los cuidados. Agradezco todas las oraciones, las energías positivas y el cariño de siempre. Fuerza mama”.





