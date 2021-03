Se quedaría en Nuevo León: a qué se dedicaría André Pierre Gignac tras concluir su carrera con Tigres

Desde 2015 ha conseguido cuatro títulos de Liga, 3 de Campeón de Campeones y una Liga de la Concachampions. (Foto: EFE/ Archivo)

En febrero pasado, André Pierre Gignac renovó contrato con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León por tres años más, por lo que el delantero francés estará jugando en la Sultana del Norte hasta 2024.

A pesar de que ya tendría su futuro asegurado en el fútbol, “El Bomboro” ya habló sobre lo que le gustaría hacer una vez que concluya su carrera futbolística con el club que dirige Ricardo “Tuca” Ferretti.

En una entrevista para el programa Versus de TUDN, el máximo goleador de los Tigres dijo que no quiere terminar “dando lástimas” y estará en activo hasta que sus “piernas le respondan”. De igual forma, dejó en claro su gusto por el fútbol y resaltó que su pasión por la Autónoma de Nuevo León “no tiene explicaciones”.

“Vamos a ver como me siento, pues no quiero dar lástimas, no quiero terminar en la banca sin hacer goles. Después de futbolista quiero aprender y si me dan la oportunidad quiero ser directivo en el club”, sentenció el delantero galo.

Respecto a su extensión de contrato, Pierre Gignac explicó que se quiere despedir de las canchas vistiendo la camiseta de Tigres y seguir cosechando triunfos con la institución. “Para mí, era importante terminar mi carrera aquí, ya que estoy muy contento con los Tigres”, añadió.

Durante la conversación también se le cuestionó sobre su relación con el “Tuca” Ferretti y la comparación que tiene con otros entrenadores. “Nadie maneja un vestidor como el Tuca y yo no sé si con otro estratega sería así”, declaró.

Las actuaciones tan relevantes de Gignac lo han llevado a ser reconocido por el mismo “Inge” Rodríguez. De acuerdo con un comunicado del club, en la reunión sostenida para la firma del contrato le expresó que “Es un orgullo tenerte aquí y que lo vayas a hacer por un tiempo más, gracias por tu disciplina y entrega a este equipo”.

Se ha consolidado como pieza fundamental para el funcionamiento de uno de los cuadros felinos con más éxito en la historia. Por esa razón, los directivos del club no esperaron a la finalización de su viejo contrato en junio para blindarlo lo antes posible para que no reciba ofertas de otros equipos.

En entrevista para el programa de radio La Hora de Willie, los primeros días de febrero, el presidente del equipo dijo:

“Viene su representante a finales de febrero para hablar, quiero saber cuáles son sus ideas, obviamente André es un enamorado de la ciudad, de la institución, de sus trabajo, de su responsabilidad como jugador insignia”.

El artillero de 35 años marcó su primer gol en agosto de 2015 en un partido entre Tigres y Guadalajara. Desde entonces ha conseguido cuatro títulos de Liga, 3 de Campeón de Campeones y una Liga de la Concachampions.

No obstante, hace unas semanas, Gignac también hizo historia en el Mundial de Clubes. En primer lugar, se colocó como el mejor anotador del torneo con 3 goles. Además, formó parte del primer equipo mexicano en llegar a la final del certamen. En el encuentro para terminar al mejor equipo del mundo cayó por la mínima ante Bayern Múnich, aunque la actuación de los de Ferretti superó con creces lo conseguido por cualquier club de CONCACAF.

Al finalizar el encuentro frente a los teutones, Gignac se rodeó de dos jugadores también reconocidos por su actuación. El balón de oro fue para Robert Lewandowski, quien logró dos anotaciones, el de plata fue para el delantero de Tigres, mientras el de cobre quedó en manos del lateral Joshua Kimmich.

