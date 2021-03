El impactante momento en el que un youtuber recibe un golpe de uno de los hombres más fuertes del mundo

Un Youtuber recibió un golpe de uno de los hombres más fuertes del mundo

Eddie Hall mide 1,90, pesa más de 130 kilos y en peso puerto llegó a levantar hasta media tonelada. En 2017, ganó la competencia para ser el Hombre más fuerte del Mundo y mientras entrena para lo que será su primera pelea de boxeo, recibió a un youtuber que quiso ser víctima de su fuerza. Nile Wilson, un ex gimnasta, cuyos videos se han popularizado en Reino Unido, se ofreció para subirse al ring y ver qué tan poderoso es el británico.

Fue así que el joven se acercó al gimnasio en donde entrena el gigante para ver algunos de sus movimientos y tras bromear con algunos ejercicios se subieron al ring para guantear un tiempo. Luego de la frustración de Wilson por no poder acertarle un golpe a su contrincante, que demostró que está listo para el combate ante Hafthor Bjornsson, el dueño de la cámara se calzó un protector y se dispuso para afrontar el reto.

Hall, apodado como La Bestia, bromeó sobre que las pesas que suele levantar para ejercitarse eran más pesadas que el youtuber y luego comenzó a lanzarle algunos puñetazos. El primero, un jab al pecho, lo tumbó a la lona, despertando las risas de la mujer que grabó la escena.+

Al parecer, ese golpe había agarrado desprevenido a Wilson y por eso para los siguientes se asentó bien en su posición, pero el miedo ya se había apoderado de él. En varias ocasiones mostró terror en su rostro antes de sentir el impacto, algo que causó gracia en todos los presentes, hasta que finalmente se animó a soportar el último ataque.

Hafþór Júlíus Björnsson y Eddie Hall se enfrentarán en septiembre

El golpe de Hall esta vez no lo hizo caer, sino que además lo despegó de la superficie y lo elevó algunos centímetros, dejando expuesta la fuerza que conserva el ex hombre más fuerte del mundo. Obviamente, la protección que el youtuber se colocó en el torso sirvió para que no saliera herido y el momento se vivió con distención y entre bromas.

La Bestia ha llevado adelante una transformación física impactante desde 2017. En 2020, el hombre de 33 años aseguró haber perdido más de 35 kilos y estar mucho más ágil que antes, algo que se notó en el video que realizó junto a Wilson.

Eddie Hall y Hafþór Júlíus Björnsson, ganadores del concurso World’s Strongest Man en 2017 y 2018 respectivamente, se enfrentarán este año en una pelea de boxeo histórica. El islandés es famoso por su participación en la serie de HBO Game of Thrones en donde interpretó a La Montaña, uno de los personajes más temidos. Su enfrentamiento con el británico nació el año pasado, luego de que en un evento que fue transmitido en vivo por ESPN, levantara 501 kilogramos (peso muerto), rompiendo así el récord mundial que antes pertenecía a su futuro rival. Hall cuestionó su hazaña alegando que en medio de la pandemia es dificil establecer la veracidad de semejante logro y tuvo un cruce en las redes sociales con el actor islandés.

Como ninguno de los dos luchadores es boxeador profesional, el duelo que se celebrará en septiembre no tendrá ningún título en juego, aunque el ganador se quedará con el prestigio de ser el hombre más fuerte del mundo fuera y dentro de un cuadrilátero.

Hall es recordado por un episodio ocurrido en 2016 cuando se desmayó en plena competencia luego de levantar 500 kilos de peso muerto. Un grupo de colaboradores y médicos se acercaron entonces al gigante de Stoke-on-Trent para socorrerlo. Según el diario inglés DailyMail el esfuerzo causó que venas de su cabeza “explotaran” y por eso perdiera el conocimiento.

