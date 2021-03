Ricardo Peláez dio la cara tras la derrota de Chivas ante América y lanzó una fuerte advertencia

"Hay una gran responsabilidad y la asumo", Ricardo Peláez por la derrota de Chivas contra América (Foto: Archivo)

La tarde de este lunes 15 de marzo, en video conferencia de prensa, el equipo técnico del Guadalajara salió a defender el desempeño del equipo y las razones por las que la escuadra del Rebaño Sagrado no ha podido levantar en resultado. Su ultimo juego en el clásico nacional, la afición reclamó la calidad de juego que mostró en el Estadio Akron.

Víctor Manuel Vucetich, director técnico del club, y Ricardo Peláez, director deportivo de Chivas, respondieron las interrogantes de los medios y lanzó una crítica al desempeño de los jugadores. Advirtió que tomará medidas drásticas si no hay un compromiso de todos los integrantes del equipo.

Ricardo Peláez empezó por mostrar su enojo y rechazo a los futbolistas que no se comprometen con el club y con la afición, por lo que dijo que de no haber responsabilidad de los integrantes de Guadalajara (cuerpo técnico y jugadores) quedarían fuera del proyecto. Así lo afirmó Peláez que con palabras altisonantes explotó contra su equipo de trabajo.

“Hay una gran responsabilidad y la asumo, por su puesto que los jugadores deben de recibir la suya o nos partimos la mad** todos o no vamos a seguir en chivas. Aquí futbolista que no se rompa el alma no va a continuar en Chivas, el que no se entregue en cuerpo y alma no va a estar en Chivas”, sentenció el director deportivo del club.

*información en proceso