El extraño incidente de “Checo” Pérez con el Red Bull Racing durante los ensayos de Bahréin

Sergio “Checo” Pérez, el nuevo piloto de la escudería Red Bull Racing, concluyó este sábado su primer día de la pretemporada de la Fórmula Uno (F1) en el circuito de Sakhir, Bahréin.

A bordo del monoplaza RB16B, el piloto mexicano culminó con 117 vueltas, siendo el cuarto piloto con más giros en el día. Su mejor vuelta la registró con un tiempo de 1:32.478; quedó a solo 0.263 milésimas de la mejor marca que fue de Daniel Ricciardo en su McLaren.

Sin embargo, el tapatío de 31 años sufrió un incidente muy raro a falta de una hora y 20 minutos para el final de las cuatro horas de sesión: la cobertura de su motor se rompió hasta volar en varios pedazos.

Checo iba en la recta principal siguiendo la estela del monoplaza de Williams, pero cuando se abrió en la frenada de la curva para adelantar a Nicholas Latifi, el aire “volvió a tocar” al “toro rojo” del mexicano. Fue tal la fuerza del mismo que desprendió parte de la tapa de motor, por lo que las autoridades de la F1 detuvieron la tanda de entrenamientos.

No obstante, pudo regresar a la pista media hora más tarde para completar su programa de trabajo en una jornada, acumulando kilómetros vitales para continuar su adaptación tanto al nuevo auto como al método de preparación del equipo austriaco, tras pasar siete años con Racing Point (hoy Aston Martin).

”Fue un gran día probando a fondo el RB16B y pese a las condiciones que fueron difíciles ahí afuera, tuvimos un día muy satisfactorio y hay mucho por hacer. Es genial trabajar con todo el equipo y tengo mucho por hacer; puedo sentir el potencial. Tengo la mañana del domingo en el carro, así que espero sacar mayor provecho en las vueltas”, señaló Sergio al finalizar las pruebas.

Por su parte, Guillaume Rocquelin, ingeniero jefe de carrera de Red Bull Racing, sostuvo que fue bueno el desempeño de “Checo”, quien simuló una carrera real para saber cómo se adecuará a las primeras carreras del calendario de la Fórmula Uno.

Tuvo una simulación de carrera hoy, incluidas las visitas a los pits, lo que fue muy bueno para él, para que se integre mejor al equipo y se aceleren los procesos. Tuvimos algunos detalles, nada grande y no afectó nuestro programa de ingeniería, por lo que son cosas que descubres probando. Dejando eso a un lado, fue un día sólido. No perseguimos tiempos en el circuito y solo tuvimos una vuelta con el compuesto duro, así que no hay conclusiones sobre el tiempo. Fueron dos buenos días y esperamos cerrar de buena manera