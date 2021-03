Consolidarse en la NBA y ser el líder de la Selección Mexicana: el sueño Juan Toscano

El basquetbolista mexico-estadounidense, Juan Toscano, es consciente de que le ha cambiado la vida en poco tiempo, pues en 2018 estuvo cerca de unirse a Fuerza Regia, de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), pero fue más grande su sueño de competir en la NBA y hoy en día se encuentra jugando con regularidad su segunda temporada con los Warriors de Golden State.

Pero para el alero de 27 años nacido en California, Estados Unidos, pero de madre mexicana, reconoció este martes en videoconferencia que no se conforma con ser compañero de estrellas como Steph Curry y Draymond Green, sino de ser pieza clave en su equipo y clasificar a los Playoffs.

Y es que no todo es miel sobre hojuelas para Toscano en la NBA. El alero está ligado con la quinteta de la Bahía por un doble contrato, que lo condiciona a jugar tanto en el primer equipo como en el Santa Cruz Warriors, filial de la G-League, cuando lo requieran. Bajo este convenio, Juan sólo puede disputar 50 partidos durante esta campaña, de los cuales ya jugó 23.

Pero la ética de trabajo del californiano no conoce de condiciones contractuales, sino de resultados en la duela. Aseguró que por ahora es más importante mejorar cada día para afianzarse en la NBA y ser un estandarte para la Selección Mexicana, que un contrato multimillonario.

El mundo no es perfecto, pero no puedo sentarme a llorar por eso. Voy a seguir trabajando para conseguir un contrato real con el equipo. No juego por el dinero. Me levanto cada día para jugar al baloncesto, porque es lo que más me gusta. Ser una leyenda en México y ser uno de los cinco mexicanos en jugar en la NBA es más importante que ganar dos millones de dólares