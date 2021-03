Con todas las atracciones el mismo día, se jugará una nueva edición del All Star Game de la NBA: hora, TV y todo lo que hay que saber

Así se verá el parquet del State Farm Arena en Atlanta (@NBA)

Cuando parecía que por la pandemia de coronavirus no iba a disputarse el tradicional All Star Game de la NBA, el comisionado Adam Silver decidió que la edición número 70 del clásico evento se llevará a cabo en el State Farm Arena de la ciudad de Atlanta.

En este 2021, los capitanes de los equipos serán los dos jugadores más votados por el público. LeBron James será uno de los líderes de uno de los conjuntos, mientras que el otro estará encabezado por Kevin Durant, que regresó a jugar después de recuperarse de una lesión en el Tendón de Aquiles que lo alejó de las canchas por más de un año.

A diferencia de lo que sucede todos los años, el formato del evento sufrió un cambio trascendental. Todas las atracciones se realizarán en la misma jornada que se disputará el Juego de las Estrellas. Antes del partido se llevará a cabo el Desafío de habilidades y el torneo de triples, mientras que la competencia de volcadas quedó para el entretiempo del juego.

Es importante recordar que este 2021 no se disputará el Rising Stars Challenge, partido que enfrenta a los mejores novatos de la temporada contra los jugadores más destacados que estén en su segundo año de la NBA. El juego entre el equipo USA contra el Mundo fue cancelado. Más allá de dicha decisión, la NBA igual realizó la nominación de los jugadores para destacar el presente de cada uno de los jugadores elegidos por los entrenadores asistentes de las franquicias. Y entre esas 20 jóvenes estrellas fue elegido el argentino Facundo Campazzo.

Team LeBron versus Team Durant

Por cuarto año consecutivo se realizó el Draft del All Star Game. En una transmisión por TV, la estrella de Los Ángeles Lakers y la gran figura de Brooklyn Nets seleccionaron uno por uno a los compañeros de sus respectivos equipos.

Los integrantes del Team LeBron (@nbalatam)

De esta manera, James eligió un equipo plagado de jugadores internacionales. Estará el griego Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, el esloveno Luka Doncic y el serbio Nikola Jokic, quienes acompañarán al Rey en el quinteto titular. Los suplentes del equipo que liderará el número 23 serán Damian Lillard, Ben Simmons, Chris Paul, Jaylen Brown, Paul George, Domantas Sabonis y Rudy Gobert.

Por su parte, el equipo de Kevin Durant, que no será de la partida por estar lesionado, iniciará el juego en Atlanta con Kyrie Irving, Bradley Beal, Kawhi Leonard, Joel Embiid y Jayson Tatum, que tomará el lugar del capitán entre los titulares. Los reservas del conjunto del número 7 de los Nets serán James Harden, Zion Williamson, Zach LaVine, Julius Randle, Nikola Vucevic, Donovan Mitchell y Mike Conley, que reemplazará al base de los Phoenix Suns Devin Booker, que se ausentará por estar lesionado.

Los jugadores del Team Durant (@nbalatam)

Cómo será el formato del All Star Game

Al igual que sucedió en el 2020 en el partido que se realizó en el United Center de Chicago, el formato se mantendrá en homenaje al desaparecido Kobe Bryant. En los primeros tres cuartos de juego se buscará un ganador por parcial. O sea, cada segmento comenzará con el marcador en cero.

El ganador de cada uno de los primeros tres cuartos (el equipo que más puntos anote) recibirá una suma de caridad para la entidad que eligió cada uno de los conjuntos y al comenzar el último cuarto, se apagará el reloj y se establecerá el objetivo de anotación. Se sumará la puntuación del equipo con más puntos en esos tres parciales iniciales y se le sumará 24 puntos a esa cifra en honor al legendario número 24 que inmortalizó Bryant con su camiseta de los Lakers.

Una vez que se fija el objetivo de anotación, el Team LeBron y el Team Durant se enfrentarán en el último cuarto para llegar a esa cifra. El que primero lo haga será el ganador del Juego de las Estrellas de la NBA 2021.

El formato de juego del All Star Game (@nbalatam)

El calendario de atracciones del Juego de las Estrellas

Desafío de habilidades:

En la previa al partido se llevará a cabo este ya clásico circuito que pone a prueba la velocidad, el control de balón, la precisión para asistir y la capacidad de tiro de los jugadores. El evento se realiza desde 2003 y el último ganador en Chicago fue el gigante del Miami Heat, Bam Adebayo.

En este 2021, habrá un duelo estelar entre dos de los mejores bases de la liga. Luka Doncic (Dallas Mavericks) y Chris Paul (Phoenix Suns) son los candidatos a ganar la competencia. Los otros que participarán serán Robert Covington (Portland Trail Blazers), Julius Randle (New York Knicks), Domantas Sabonis (Indiana Pacers) y Nikola Vucevic (Orlando Magic).

Luka Doncic vs Chris Paul animarán la carrera de habilidades (Jerome Miron-USA TODAY Sports)

Torneo de triples:

A continuación de la carrera de habilidad será el turno de ver a varios de los mejores tripleros de la NBA. Con Stephen Curry, la estrella de los Golden State Warriors, como principal candidato a repetir el título que logró en 2015, serán varios los tirados que pueden sorprender en Atlanta. Además del base, la lista de los participantes estará compuesta por Jayson Tatum (Boston Celtics), Zach LaVine (Chicago Bulls), Jaylen Brown (Boston Celtics), Donovan Mitchell (Utah Jazz) y Mike Conley (Utah Jazz), que a última hora reemplazó en este prueba y en el All Star Game al lesionado Devin Booker de Phoenix Suns.

Stephen Curry es el gran candidato a ganar el torneo de triples (Jerome Miron-USA TODAY Sports)

Competencia de volcadas:

Cada año, el torneo de clavadas está considerado como el evento más atrayente de las pruebas más allá del partido central. Esta vez, el concurso se realizará en el entretiempo del encuentro y tendrá a tres figuras nacientes de la NBA como Obi Toppin (New York Knicks), Afernee Simons (Portland Trail Blazers) y Cassius Stanley (Indiana Pacers). Los fanáticos estaban esperanzados de poder ver al sorprendente Zion Williamson en el evento, pero el ala pivot de los New Orleans Pelicans prefirió no participar.

Otro de los aspectos esenciales de la competencia de volcadas son los jurados. Y para este año, muchos de ellos serán leyenda de los Atlanta Hawks. El cuerpo de colegiados estará liderado por el ex jugador hoy en el Salón de la Fama Dominique Wilkins, que estará acompañado por otro también campeones del concurso en el pasado como Dee Brown (1991), Jason Richardson (2002-2003), Josh Smith (2005) y Spud Webb (1986).

Obi Toppin es uno de los tres que participará en el concurso de volcadas (Wendell Cruz-USA TODAY Sports)

All Star Game de la NBA 2021

Hora: 20.30 (hora argentina) y a las 22 comenzará el partido

TV: ESPN y NBA League Pass

