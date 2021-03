En popularidad, MLS ya superó a la Liga MX: Alan Pulido

En su última temporada, hizo 7 goles en 14 partidos (Foto: Instagram/alan_pulido17)

El delantero del Sporting Kansas City, Alan Pulido, encendió la polémica en conferencia de prensa al comparar nuevamente a la Liga MX con la Major League Soccer (MLS), afirmando que la liga de Estados Unidos ya superó en popularidad al futbol mexicano.

(La MLS) es una liga muy competitiva; en popularidad rebasó a la liga mexicana y es algo muy bueno para los jugadores porque muchos que están en la MLS van al futbol europeo

Pero incluso, para el ex jugador de Chivas de Guadalajara y Tigres de la UANL, el campeonato estadounidense ya está al mismo nivel de calidad que en México.

Me sorprendió porque en sí era mi primer año acá; obviamente en México tratan de no ver a la MLS como superior, pero si no está superior ahora está muy pareja, y el hecho de estar acá analizas, ves los partidos, lo juegas, vives

Alan es uno de los jugadores franquicia de Kansas City (Foto: Instagram/alan_pulido17)

Señaló que cuando los clubes de ambas ligas se han enfrentado en la Concachampions, ofrecen un buen espectáculo y eso beneficia a los jugadores de ambas ligas.

Cabe mencionar que, hasta ahora solo equipos mexicanos y uno de Costa Rica han conseguido el titulo de la Concacaf y poder acceder al Mundial de Clubes de la FIFA. Sin embargo, durante la última edición, el Los Ángeles FC de Carlos Vela, llegó a la final ante Tigres, eliminando antes a equipos como el León y Cruz Azul

Busca regresar al Tri

Pulido fue convocado para los juegos contra Holanda y Argelia, donde el Tri salió invicto (Foto: Instagram/alan_pulido17)

No hay duda de que Raúl Jiménez es el gran delantero que tiene la Selección de México, pero la lesión que sufrió en la cabeza lo ha marginado varios meses de las canchas. Por esa razón, su ausencia le ha abierto las puertas al conjunto azteca determinados jugadores, uno de ellos es Alan Pulido.

El atacante de 29 años es la gran figura del Sporting Kansas City y supo destacarse en la última temporada con 7 goles en 14 partidos, por lo que buscará un lugar en el próximo Mundial de Qatar 2022.

El canterano de los Tigres de la UANL se refirió al respecto durante la misma conferencia y sobre la fuerte lesión de su compatriota del Wolverhampton de la Liga Premier de Inglaterra.

La buena noticia es que Jiménez ya comenzó a entrenar con balón, después de su cirugía (Foto: Reuters)

Primeramente lamento muchísimo lo que le pasó (con Raúl), pero me pone contento que va en una recuperación muy buena. Desgraciadamente le pasó esto en su mejor momento, es no se le desea a nadie, menos a un amigo. Se abre un espacio para mi obviamente que me motiva estar ahí, ganarme un lugar en la selección, competir contra los demás y claro que me ilusiona poder estar en el Mundial de Qatar. Es un sueño, depende mucho esta temporada, este año va a ser muy importante para ser tomado en cuenta en las convocatorias y ganarme un lugar en la selección

México se medirá ante Gales y Costa Rica en Europa por las fechas FIFA, en los que será sus primeros encuentros de 2021. El conjunto de Gerardo ‘Tata’ Martino viajará a Gales para medirse al equipo de los Dragones Rojos en el Cardiff City Stadium, el próximo 27 de marzo.

Tres días después, el 30, la Selección Nacional se instalará en Austria para enfrentar a su similar de Costa Rica. “Ojalá pueda estar ahí, mi ilusión es representar a México y si me llaman voy a estar disponible, aunque esté en pretemporada. He tenido contacto con la selección, es bueno, me siento motivado y contento para ser tomado en cuenta”, sentenció Pulido.





