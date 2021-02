Quiso agarrar a Messi en velocidad, quedó en ridículo y se hizo viral: los memes en las redes

Messi dejó en ridículo a un rival en Barcelona-Sevilla

Lionel Messi volvió a tener un partido clave para darle la victoria al Barcelona con un gol y una asistencia en el 2-0 sobre Sevilla en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El capitán, además de su aporte en el marcador, fue centro de una polémica y el protagonista principal de una imagen viral con el mediocampista Joan Jordán.

La acción que recorrer las redes sociales por estas horas ocurrió a los 87 minutos, cuando ya el tanteador estaba con dos goles arriba para el Blaugrana. Leo arrancó por la banda izquierda, pasó en velocidad y Jordán se tiró sobre él para tomarlo con las dos manos, en clara señal de impotencia. El futbolista argentino de 33 años pasó de largo y su rival, de 26 años, apenas alcanzó a manotearlo de la remera sin poder detenerlo.

De todos modos, Messi se frenó para que el árbitro Alejandro Hernández cobre la falta y, de yapa, saque la tarjeta amarilla a su rival. La particularidad es que Jordán ya había sido amonestado días atrás durante las semifinales de ida de la Copa del Rey: Messi le tiró un caño y su rival le hizo falta, cuando intentó agarrar la pelota para hacer rápido el foul, Jordán se negó a dársela y Leo lo increpó. ¿La decisión? Amarilla para el mediocampista de Sevilla.

Algunos usuarios en las redes recordaron lo que le sucedió a Gerard Piqué con Kylian Mbappé días atrás durante los octavos de final de la Champions League entre Barcelona y PSG, cuando el español quiso tomar de la camiseta al francés, pero no pudo detenerlo.

“No hemos hecho lo que queríamos hacer, queríamos hacer un partido agresivo y han estado cómodos. Ha sido falta de convencimiento al saltar, al tratar de incomodarles, y a partir de ahí también nos ha faltado ser agresivos”, dijo el futbolista del combinado andaluz luego del partido, aunque no hizo referencia a esta acción en particular. A Jordán sí le preguntaron por la polémica que tuvo a la Pulga como protagonista: ¿debió ser expulsado por doble amonestación? “No sacó amarilla... pues no la sacó, no sé si es para segunda amarilla o no, me tomó lejos”, dijo.

Ambos volverán a verse las caras el próximo miércoles 3 de marzo desde las 17 en el Camp Nou por la revancha de las semifinales de la Copa del Rey que tuvieron al Sevilla como ganador en el duelo inicial.

