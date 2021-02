“Me llenó de tristeza ver al ‘Alacrán’ Berchelt de esa manera”: Óscar Valdez no desea darle una revancha a su amigo

Luego de arrebatarle a Miguel “Alacrán” Berchelt el cetro Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) con un brutal nocaut en el décimo round, Óscar Valdez confesó que le llenó de tristeza ver a su compatriota dentro de una ambulancia tras el combate realizado el pasado 20 de febrero en la “Burbuja” del MGM de Las Vegas, Nevada (EEUU).

Y es que, aunque su rivalidad nació hace casi una década, cuando eran pugilistas amateurs y la Federación Mexicana de Boxeo eligió a Valdez y no a Berchelt para representar al país en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, le tiene un cariño y respeto. Así lo dijo este miércoles en entrevista con Récord.

Berchelt tuvo que estar en observación durante una hora en el hospital University Medical Center en Las Vegas, pues el fortísimo golpe ameritó una revisión en la cabeza; pero se anunció que los resultados de la tomografía habían salido positivos.

El sonorense detalló que arriba del ring no percibió que estuviera superando claramente a Miguel (38 victorias, 34 KO´s y dos derrotas). Sin embargo, varios expertos señalaron que el combate se debió detener antes del round 10, pues “Alacrán” ya estaba muy lastimado, con dos caídas a la lona.

Obviamente uno ve una cosa arriba del ring. No sentía que (Miguel) estaba tan lastimado de lo enfocado que estaba, pero viendo las repeticiones de nuevo se ve otra historia de la que estaba viendo arriba del ring. Sentía cerrada la pelea, aunque sentía que iba ganando pensé que estaba cerrada la pelea. Sin duda ver la pelea me llenó de felicidad pero a la vez me dio un poco de tristeza ver a un compañero, a un amigo de esa manera

Óscar (29 victorias, 23 KO’s) aclaró que está muy feliz por ser el nuevo monarca mundial en las 130 libras del CMB. Cabe mencionar que antes de su contundente victoria del pasado 20 de febrero, Berchelt estaba como el peleador número uno en la categoría y Valdez en noveno.

En cuanto a una revancha con Berchetl, Valdez indicó al mismo medio que no está en sus planes volver a boxear con su amigo, pues desea unificar el título con la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

No me gustaría una revancha con el ‘Alacrán’ Berchelt por muchas razones. En primera, me gustaría conservar la amistad que tenemos, segundo me gustaría unificar, hacer las peleas mandatorias y por último creo que el público se quedó satisfecho