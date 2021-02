“Se vale soñar”, el Canelo Álvarez no subestimó a Yildirim de cara al combate del sábado

Saúl "Canelo" Álvarez busca conservar sus títulos mundiales de la división del peso supermediano (Foto: Ed Mulholland/Reuters)

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez se enfrentará a un nuevo reto este sábado en el Hard Rock Stadium, de Miami, Florida. En su primer compromiso del año, se verá la cara con su rival Avni Ylidrim quien, a pesar de acumular dos años sin montarse en un ring para disputar un combate oficial, buscará la oportunidad de arrebatarle dos títulos al originario de Jalisco.

Debido a las condiciones sanitarias actuales, ambos pugilistas ya se encuentran en una burbuja al interior del hotel en la ciudad estadounidense. Ahí, en entrevista realizada por La Octava Sports, el Canelo se dijo listo para el combate. Además, aunque luce como claro favorito para ganar el enfrentamiento, reconoció que el rumbo de la pelea puede cambiar en un instante.

“Yo no hago confianza, sé lo que es el boxeo. Un sólo golpe puede cambiar todo y vengo listo para ganar, para pelear con lo mejor y hacer mi trabajo al cien por ciento, como siempre lo he hecho”, declaró.

El retador, procedente de Turquía, sueña con despojar a Saúl Álvarez de los cinturones de peso Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), así como el de la Asociación Mundial (AMB). De hecho, busca repetir su actuación frente al mexicano Marco Antonio Peribán, a quien derrotó en mayo de 2017.

Saúl Álvarez enfrentará a Avni Yildirim, el 27 de febrero (Foto: Twitter@Canelo)

En aquella ocasión, Yildrim buscaba trascender en las eliminatorias para obtener el título Supermediano otorgado por el CMB. Sin embargo, para lograrlo tenía que sobreponerse a Peribán en un enfrentamiento realizado en Zapopan, Jalisco. Después de disputar 12 rounds, los jueces decidieron otorgar de manera unánime la victoria al boxeador turco.

Con las apuestas en su contra y a pesar de su inactividad en dos años, Avni “Mr. Robot” Yildrim no descarta alzarse con la victoria. En ese sentido, Álvarez piensa que es legítimo que el contrincante tenga esas aspiraciones. “Se vale soñar, eso sin duda. Se vale soñar y pues qué bueno, él viene a hacer su trabajo, a tratar de ganarme, pero yo también vengo a ganar y a que no me gane”, declaró.

Las críticas han acompañado a Saúl Álvarez en su carrera. Algunos expertos han señalado que la elección de sus oponentes no representan una exigencia real para uno de los mejores pugilistas del mundo. De hecho, en la última semana no fue tan diferente, pues su siguiente combate será en contra de un boxeador con antecedentes recientes de inactividad.

El siguiente encuentro del Canelo sería contra el británico Billy Joe Saunders (Foto: especial)

Aunque el atleta se ha defendido en diversas ocasiones, los miembros de su equipo también han sacado la cara. Eddy Reynoso, el entrenador al frente de la esquina del jalisciense dijo, en entrevista para ESPN Knockout, que al interior de la categoría en la cual se desempeña el Canelo no hay peleas de trámite.

“La gente que conoce de boxeo sabe que, por historia, las peores derrotas de los grandes campeones han venido en peleas llamadas de tune up (calentamiento), pero nosotros estamos motivados y enfocados en un proyecto ambicioso que queremos cristalizar en septiembre y Yildrim no tiene que ser ningún obstáculo. Nos preparamos, como siempre, para ir como siempre”, aseguró.

En ese sentido, su agenda contempla tres encuentros más. De acuerdo con su equipo y el mismo Álvarez, la segunda pelea sería en contra de Billy Joe Saunders, a realizarse en el mes de mayo. Aunque, para agendar su segundo combate del año, tendrá que pasar encima de Yildirim, quien cuenta con 21 victorias, de las cuales 12 han sido por la vía del nocaut.

La pelea será en la presencia de 15 mil asistentes al estadio de los Miami Dolphins de la NFL. De igual forma podrá ser visto por medio de las plataformas de TUDN, el canal 2 de la TV abierta, así como por ESPN.

