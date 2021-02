Larsa Pippen quedó envuelta en un nuevo escándalo tras confirmar su romance con una estrella de la NBA

Larsa Pippen, ex esposa de Scottie, confirmó un romance con Malik Beasley, estrella de los Minnesota Timberwolves

Larsa Pippen, de 46 años, confirmó que tuvo un romance con la estrella de la NBA Malik Beasley, 22 años menor que ella. Sin embargo, el escándalo se desató luego de que la prensa internacional afirmara que el joven de los Minnesota Timberwolves aún se encontraba en pareja con Montana Yao.

Las imágenes de Larsa y Beasley tomados de la mano en diciembre pasado habrían despertado el enojo de Yao, quien a un año de estar casados y tener un hijo de 23 meses, solicitó el divorcio rápidamente. Pese a ello, Larsa Pippen aclaró: “Los busqué en Google cuando lo conocí, no estaban juntos”.

La imagen de la discordia: Larsa Pippen junto a Malik Beasley

“Habíamos hablado de eso. No era un secreto. Conozco a mucha gente que está casada y que está saliendo. He interpretado ese papel. Así que para mí, si no estás siendo sospechoso y me estás contando todas tus cosas, te creeré”, continuó en diálogo con Hollywood Unlocked por Fox Soul Larsa este sábado.

Por último, sobre la situación sentimental que atravesaban Beasly y Yao, afirmó: “Mucha gente no está contenta en su situación y no quiere abandonar el barco hasta que ve a alguien que le gusta. No quieres simplemente sacudir a tus hijos porque es posible que nunca conozcas a alguien que realmente te guste. Estás viviendo en el mismo lugar, pero no realmente juntos. No tenía nada que ver conmigo, así que no estaba pensando en eso. Si pasaste un minuto buscando en Google su situación, no era la situación ideal antes que la mía”.

Larsa Pippen es la ex esposa de la leyenda del baloncesto y de los Chicago Bulls, Scottie Pippen. Tuvieron cuatro hijos, pero se separaron en 2018. En diciembre pasado, ella estuvo involucrada en un escándalo amoroso con unos de los hijos de LeBron James. Sin embargo, tanto el jugador de Los Ángeles Lakers como la modelo y empresaria desmintieron los rumores y apuntaron contra el periodista que ventiló el rumor y a quien, adelantaron, llevarán a la justicia.

