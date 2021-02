“Qué vergüenza que un equipo así nos gane”: la dura expresión de Carlos Salcedo tras la derrota de Tigres ante Cruz Azul

Carlos Salcedo (Foto: Twitter/ @TigresOficial)

Cruz Azul superó 2-0 a los Tigres de la UANL, duelo con el que concluyó la Jornada 6 del Guard1anes 2021. Para el cuadro felino significó su segunda derrota en el torneo.

Los universitarios se colocan en la décima posición en la tabla general, con 7 unidades. Mientras que el cuadro capitalino ocupa la tercera posición con 12 unidades; las anotaciones fueron de Luis Romo y Guillermo Matías Fernández, lo cual les permitió acumular su cuarta victoria consecutiva.

Ante lo sucedido la noche del miércoles 17 de febrero en el Estado Universitario, Carlos Salcedo, defensa de Tigres, respondió en un mensaje en redes sociales que le daba pena perder contra La Máquina, equipo que celebró su último campeonato en el Torneo Invierno de 1997, cuando superó al León y desde entonces ha disputado seis finales.

Ya que uno de los usuarios de Instagram, le comentó al jugador: “Otra vez contra el Cruz Azul”, y el futbolista respondió: “Ya sé. Qué vergüenza que un equipo así nos gane, otra vez, y más con 23 años de pesadilla”.

La derrota de Tigres se registra tras concluir su participación en el Mundial de Clubes, en donde quedó subcampeón, lo cual significó el mejor resultado para un equipo mexicano en dicho torneo.

“Mundial de Clubes no es el pretexto”

Ricardo Ferretti, entrenador de Tigres, indicó en conferencia de prensa que no le sorprendió que Cruz Azul obtuviera la victoria y descartó poner como excusa el viaje que realizó el equipo para su participación en el Mundial de Clubes

“Es un pequeño porcentaje y la derrota no puede ser por eso porque sería una excusa muy tonta. El equipo llegó, se rehabilitó y está bien. No puedo achacar que el viaje fuera la causa principal de la derrota, no estoy de acuerdo”, puntualizó. Los universitarios llegaron el pasado viernes de Doha, Qatar, tras disputar la final del Mundial de Clubes ante el Bayern Múnich.

El estratega brasileño admitió que se tardó en reaccionar en el encuentro ante la Máquina. “Si te confundes, no descifras bien al equipo rival, como sucedió en los primeros 30 minutos, no diría que la derrota fue inesperada. Nosotros jugamos a lo mismo y los 30 primeros minutos marca lo que sucede en el partido”.

El primer gol lo anotó Luis Romo en el minuto 5 y Guillermo Matías Fernández sumó la segunda anotación en el tiempo de compensación del segundo tiempo.

Y puntualizó que sus jugadores cayeron en la desesperación y lo cual se notó en su actitud al recriminarle algunas fallas. “Es normal y cuando las cosas no salen empezamos a ver otras cosas y empezamos a reclamar, a ver moros con tranchete y empieza la desesperación y reclamas de todo y es algo normal pero que no debe suceder “.

