Santiago Ormeño tienta a la selección de México y de Perú: “Si una me toma en cuenta, a esa iría”

Santiago Ormeño aseguró que no ha tenido acercamientos de parte de de alguna selección (Video: Club Puebla)

Santiago Ormeño poco a poco se ha consolidado como el goleador del Puebla en la Liga MX. Su rendimiento en la cancha lo han puesto en el foco de atención de dos selecciones: la de México y la de Perú.

A pesar de ello, el futbolista de 27 años aseguró que no ha tenido acercamientos de parte de algún conjunto. Por ello, señaló que no se ha decidido representar al Tricolor o la Bicolor.

“Hasta el momento no tengo ninguna invitación formal de ninguna selección. Por lo tanto aún no tengo que decidirme por nada y seguiré trabajando para poder ser tomado en cuenta. Cuando llegue el momento sabré qué decisión tomar”, comentó en conferencia de prensa.

El futbolista de 27 años poco a poco se ha consolidado como el goleador del Puebla en la Liga MX (Foto: Cortesía/ Club Puebla)

El delantero indicó que no tiene una preferencia por ninguna nación. “Soy nacido en México, pero también tengo raíces peruanas y soy elegible por las dos. Si solo me toma en cuenta una, creo que esa sería la selección a la que iría”, expresó.

Ormeño reconoció que sabe del interés de Ricardo Gareca para un llamado por la prensa. Sin embargo, reiteró que no ha tenido acercamientos y agradeció a los medios de comunicación de Perú por hablar de sus condiciones.

“Para mí es muy padre. Que hablen de mí allá quiere decir que estoy haciendo bien las cosas y voy a intentar de hacer las cosas así para que puedan sigan hablando y venga lo mejor para mí”, señaló.

Ormeño descartó que no haya sido convocado a la selección mexicana porque esté jugando con La Franja (Foto: Cortesía/ Club Puebla)

A su vez, descartó que no haya sido convocado a la selección mexicana porque esté jugando con La Franja. Admitió que los equipos como Chivas, Cruz Azul, Pumas o América tienen una gran influencia, pero anotó que todo depende de lo que hagas en la cancha.

“Creo que el tema mediático puede influir de alguna manera, pero los jugadores que están en equipos grandes han hecho algo para estar ahí. No creo que haya nada regalado. No creo que importe en el equipo en el que estés, mientras tengas un buen rendimiento puedes ser tomado en cuenta”, sentenció.

Sobre su tardado despertar en la primera división, el ariete señaló que tuvo que ver con un cambio de actitud. Recordó que no hay muchos futbolistas se ganen la confianza para debutar después de cierta edad.

Sobre su tardado despertar, el ariete señaló que tuvo que ver con un cambio de actitud (Foto: Cortesía/ Club Puebla)

“Mi caso es especial, no pasa muy seguido que alguien comience a jugar a mi edad. Pasé por muchas cosas y creo que fue porque decidí ser futbolista profesional. Antes creía que era bueno y no me daban la oportunidad, pero fue mi preparación y la oportunidad por la que aquí estamos”, aseveró.

Vale recordar que el oriundo de la Ciudad de México debutó en la Liga MX hasta octubre de 2018. Además, después de brillar en un torneo virtual, consiguió la titularidad con los camoteros hasta el pasado campeonato.

Desde el torneo Guard1anes 2020, Ormeño acumula 1,501 minutos en 22 juegos, contando fase regular, repechaje y Liguilla. Asimismo, ha celebrado 11 veces una anotación desde el semestre pasado.

Por último, indicó que no piensa en cambiar de equipo por uno de los cuatro grandes como lo hizo su abuelo Walter Ormeño. “Sinceramente tengo la cabeza aquí en Puebla, no pienso en otro equipo, pero más adelante si se dan las cosas con mucho gusto. Ahorita estoy aquí y estoy muy feliz”, finalizó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Chicharito Hernández y José Juan Macías tienen la misma hambre de gol, aseguró Jesús Sánchez

Tigres vs. Cruz Azul: dónde y cómo ver el choque entre la Máquina y el subcampeón del Mundial de Clubes

Liga MX: Santos Laguna quiere romper mala racha de resultados de visitante contra Atlético de San Luis

Fabián Castillo criticó al video arbitraje: “No estoy de acuerdo con que exista el VAR”