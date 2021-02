Chicharito Hernández y José Juan Macías tienen la misma hambre de gol, aseguró Jesús Sánchez

José Juan Macías vive su mejor momento con las Chivas de Guadalajara (Foto: Cortesía/ Club Guadalajara)

José Juan Macías vive su mejor momento con las Chivas de Guadalajara. Por ello, su compañero Jesús “Chapito” Sánchez lo comparó con uno de los grandes referentes del equipo tapatío: Javier “Chicharito” Hernández.

“Lo que puedo ver es que los dos tienen hambre de gol. Chicharo era un jugador que se movía muy bien, que buscaba ser punzante al ataque y José también lo es. Esas características las encuentro en los dos”, comentó el defensor en conferencia de prensa.

El zaguero rojiblanco recordó cuando jugó en la filial del Rebaño Sagrado con el ahora delantero de LA Galaxy. Destacó que las características que vio en Hernández en esa etapa son muy parecidas a las del joven delantero.

“Me tocó participar con el Chicharo en Tapatío y siempre fue eso su fuerte: la movilidad y el buscar siempre estar en posición para anotar. Ahora lo ha hecho bastante bien José”, expresó el Chapito.

Chapito Sánchez comparó Macías con uno de los grandes referentes del equipo tapatío: Javier “Chicharito” Hernández (Foto: Kelvin Kuo/ USA TODAY Sports)

Y es que Macías suma cuatro goles marcados de forma consecutiva en los últimos cuatro partidos. Si logra anotar un tanto más contra Pachuca alcanzará al ex del Real Madrid en partidos seguidos marcando en la Liga MX, logro conseguido en el torneo Bicentenario 2010 y en el que fue goleador del campeonato.

A pesar del gran momento del ariete mexicano, los jaliscienses no pasan por su mejor momento en el Guard1anes 2021. Después de seis jornadas se encuentran en la posición 12 de la tabla general con seis puntos.

No obstante, Sánchez aseguró que el plantel “viene trabajando bien”. Reconoció que no son los resultados esperados, pero apuntó que ya están buscando las variantes para poder retomar el rumbo.

“Sabemos que no estamos en la posición ni hemos cosechado los puntos que quisiéramos, pero seguimos trabajando en busca de ello. No existe otra fórmula que la de insistir y corregir los aspectos que no nos ha permitido cosechar más cosas”, expresó.

Los jaliscienses no pasan por su mejor momento, pero Sánchez aseguró que el plantel “viene trabajando bien” (Foto: Luis Ramírez/ EFE)

A su consideración, la concentración es el gran detalle por el que no han despuntado en el semestre. “Son desconcentraciones que no nos han permitido cosechar más puntos, pero tenemos que trabajar y concentrarnos en trabajar esas cosas”, detalló.

También habló de los Tuzos del Pachuca, sus próximos rivales. Apuntó que no han tenido un buen inicio de campeonato, pero aseguró que los hidalguenses no han mostrado malas actuaciones a pesar de ser el último de la tabla.

“Sabemos que es un equipo intenso. Si bien no han conseguido más puntos, no han jugado mal. En el partido contra Atlas tuvieron oportunidades y tenemos que estar muy concentrados. Tenemos que aprovechar las oportunidades que tenemos y ser intensos”, expuso.

A su consideración, la concentración es el gran detalle por el que no han despuntado en el semestre (Foto: Francisco Guasco/ EFE)

Por último, admitió que no han tenido buenos resultados en casa, pues en los tres partidos disputados en el Estadio Akron no han podido sumar un triunfo. Por ello, anotó que buscarán vencer a los de la Bella Airosa de visitante para compensar la falta de puntos.

“Nosotros tratamos de salir a ganar tanto de visita como en casa. Desafortunadamente en casa no se nos han dado los resultados, pero tratamos de mantener la misma línea”, concluyó el zaguero.

El partido entre las Chivas y los Tuzos será el próximo lunes 22 de febrero a las 21:00 horas (tiempo del centro de México). La cancha será la del Estadio Hidalgo y la transmisión televisiva estará a cargo de las cadenas Fox Sports y Claro Sports.

