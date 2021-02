Pol Fernández sobre su salida de Boca Juniors: “Lo mejor era seguir en México”

Guillermo “Pol” Fernández, mediocampista de Cruz Azul, reveló que tenía claro que su destino era volver a México (Foto: Jorge Saenz/ Reuters)

Guillermo “Pol” Fernández, mediocampista de Cruz Azul, reveló que tenía claro que su destino era volver a México para esta temporada. A pesar de las diferentes versiones que lo colocaban en otros equipos, aseguró que no perdió la calma por encontrar un club.

“Mi representante, que es mi papá, tenía muy claro que nuestro destino era Cruz Azul. Se habían hablado muchas cosas, de muchos equipos, yo siempre estuve muy tranquilo”, comentó el argentino en una entrevista con Fox Sports.

Y es que el mediocentro sorprendió de su salida de Boca Juniors, donde había encontrado continuidad después de su gris primera etapa en tierras aztecas. Sin embargo, el mismo jugador indicó que que los xeneizes no hicieron válida la opción de compra a La Máquina.

“Boca tenía una opción de compra en diciembre que pasó. Supuestamente se iba a ejecutar y yo iba a dejar de ser Cruz Azul, pero las cosas cambiaron, la compra no se iba a ejecutar ese mes”, mencionó Fernández.

Pol Fernández indicó que que los xeneizes no hicieron válida la opción de compra a La Máquina (Foto: Twitter/ @CruzAzulCD)

El oriundo de Santa Fe contó que tuvo que tomar la decisión de regresar con los celestes por esta situación. “Como las cosas cambiaron, el panorama nos cambió a todos y tomamos la decisión de que lo mejor era seguir acá en México”, detalló.

No obstante, el sudamericano no está inconforme con su decisión. Indicó que ahora está disfrutando su segunda etapa con el equipo de La Noria, además de que está agradecido con la oportunidad de defender sus colores.

“Estoy muy contento disfrutando mucho de esta nueva oportunidad. Era lo que quería, lo que anhelaba y hoy ya me siento al 100 con este grupo, disfrutando todos los días un poquito más”, expresó.

Fernández indicó que ahora está disfrutando su segunda etapa con el equipo de La Noria, además de que está agradecido con la oportunidad (Foto: Twitter/ @CruzAzulCD)

No hay que olvidar que el futbolista de 29 años tuvo una gris temporada con los cementeros en el torneo Apertura 2019. Sólo pudo acumular 548 minutos en la cancha en 15 juegos, en los que sólo pudo ser titular en cuatro.

A su vez, el volante ofensivo comentó sus sentimientos por su debut en el torneo Guard1anes 2021. Aunque fue poco tiempo el que pudo estar en el terreno de juego, Fernández aseguró que se sintió contento por tocar la pelota.

“Esos 15 minutos me pusieron feliz, hacía mucho que no podía jugar y volver a entrar a una cancha es lo que más me gusta, así que lo disfruté mucho. El equipo ganó y es una satisfacción doble”, finalizó.

Aunque fue poco tiempo el que pudo estar en el terreno de juego, Fernández aseguró que se sintió contento por tocar la pelota (Foto: Twitter/ @CruzAzulCD)

Vale recordar que, después de unos engorrosos trámites migratorios, Pol vio sus primeros minutos en la Liga MX en este semestre en la victoria de Cruz Azul frente a Necaxa (0-2). Sin que pudiera anotar o asistir, se mostró cómodo con el planteamiento del entrenador peruano, Juan Reynoso.

Ahora podría ver más minutos frente a los Tigres de la UANL, quienes regresan de su aventura en Qatar y de lograr el histórico subcampeonato en el Mundial de Clubes. Tiene que pelear la titularidad con los mexicano Roberto Alvarado y Orbelín Pineda, que han sido piezas inamovibles del equipo desde hace varios torneos.

El partido entre felinos y cementeros será este miércoles 17 de febrero a las 21:00 horas (tiempo del centro de México). La cancha será la del Estadio Universitario y la transmisión televisiva estará a cargo de la cadena TUDN.

