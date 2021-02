Tensión entre Sergio Ramos y Real Madrid a cuatro meses de finalizar su contrato

Sergio Ramos habría decidido no aceptar la oferta del Real Madrid (Reuters)

El Real Madrid atraviesa un presente complicado. Más allá de que viene de ser campeón de la liga española, el equipo no muestra su mejor cara en la actual temporada. Con Zinedine Zidane cuestionado por el juego del equipo, que estuvo a un paso de no avanzar a los octavos de final de la Champions League y que marcha a cinco puntos -con dos partidos más- del Atlético Madrid, único líder de La Liga, el jugador emblema de la Casa Blanca podría estar viviendo sus últimos meses en el club.

En las últimas horas, una noticia sacudió al mundo madridista. El que dio la información fue el periodista Siro López en el programa El Golazo de Gol, Sergio Ramos le habría comunicado a la directiva del Real Madrid que no acepta la propuesta del club y no renovará su contrato para la próxima campaña.

De esta manera, el histórico capitán pondría fin a una exitosa etapa de 16 años en la Casa Blanca en la que se coronó con 23 títulos, entre ellos cuatro Copas de Europa. Según indicó la prensa de Madrid, la dirigencia que encabeza Florentino Pérez le habría ofrecido a Ramos un contrato de dos temporadas a cambio de aceptar una rebaja en su ficha, que pasaría de los 12 millones de euros netos anuales actuales a 10 millones de la moneda europea.

Frente a este escenario, otro de los puntos salientes que complicó la relación entre ambas partes fue la decisión que tomó el marcador central de operarse en medio de la temporada. Recordemos que el último sábado, Ramos pasó por el quirófano y fue intervenido en el menisco interno de la rodilla izquierda, por lo que tendrá unos 45 días de recuperación.

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos y el presidente Florentino Pérez (EFE)

Una vez que regresó a su casa tras ser operado, el futbolista que el próximo 30 de marzo cumplirá 35 años aprovechó su cuenta de Instagram para enviarle un mensaje a sus millones de seguidores. “Ya estoy de vuelta en casa. Al final me ha tocado pasar por quirófano. A nadie le gusta estar en esta situación pero, gracias a dios, ha salido todo fenomenal. Era recomendación médica y no me quedaba otra. Estoy muy contento de cómo ha salido todo y que intentaré volver lo más pronto antes posible para ayudar al equipo, que aún queda mucha temporada por delante”.

Desde que comenzó el 2021 y a pocos meses de que finalice su vínculo contractual con el Real Madrid, Ramos se convirtió en uno de los jugadores más deseados por otros gigantes de Europa de cara a la próxima temporada. En las últimas semanas, los medios españoles afirmaron que el futuro destino del defensor podría ser el París Saint Germain.

Según los reportes, el conjunto que hoy dirige el argentino Mauricio Pochettino y que también tendría en la mira para contratar a Lionel Messi, le ofreció una suculenta propuesta al campeón del mundo con España en el Mundial de Sudáfrica 2010. La oferta sería de 15 millones de euros por las próximas tres temporadas.

Cuando todavía resta disputarse la mitad de la campaña en España y a pocos días de jugar la eliminatoria ante Atalanta por los octavos de final de la Champions League, los fanáticos del Real Madrid podrían estar próximos a ver los últimos encuentros de Ramos con la camiseta blanca.

