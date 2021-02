Con una sonrisa de oreja a oreja: la foto viral de Sergio “Checo” Pérez abordo del Red Bull

(Foto: Twitter@redbullracing)

La escudería Red Bull compartió una imagen del piloto Sergio Pérez durante la prueba de su asiento para el monoplaza que conducirán este 2021.

Pérez, 31 años, competirá su temporada número 11 en la principal categoría del automovilismo con Red Bull, y durante su visita en enero a las instalaciones del equipo Milton Keynes, Inglaterra, confesó: “Estuve esperando toda mi carrera para tener una oportunidad con un equipo superior. Finalmente llegó y creo que llegó en el momento adecuado para mí. Tengo muchas ganas de que funcione con los ingenieros y con Max Verstappen para impulsar al equipo hacia adelante. Es un gran desafío y no veo la hora de ponerse en marcha con el equipo”.

La temporada 2020 significó para el originario de Jalisco la mejor en su estancia en la Fórmula 1, al concluir en la cuarta posición en el Campeonato de Pilotos, con 125 unidades, además registró su primer victoria en la categoría en el Gran Premio de Sakhir. Resultados con los que concluyó su etapa en Racing Point, ahora Aston Martin, tras siete temporadas (2014 al 2020).

Previamente formó parte de McLaren (2013) y condujo durante dos temporadas para Sauber (2011 y 2012).

(Foto: Twitter@redbullracing)

Es increíble formar parte de la familia Red Bull. Cuando llegas aquí te das cuenta enseguida de por qué han tenido tanto éxito por la infraestructura que tienen, el desarrollo y la gente […] Es un equipo fantástico, muy unido, y veo que nos espera mucha diversión

Red Bull concluyó el 2020 en la segunda posición en el Campeonato de Constructores, con 319 unidades. Cabe destacar que se ha mantenido entre los tres mejores equipos de la categoría de manera sucesiva en los últimos cinco años.

“Si tenemos un coche que puede ganar el campeonato, me aseguraré de que lo ganemos. Y si no, y solo tenemos un auto que es lo suficientemente bueno para el tercer lugar, me aseguraré de que terminemos segundos”, puntualizó Checo Pérez.

(Foto: Twitter@redbullracing)

El equipo busca mejorar los resultados obtenidos en los últimos años y decidieron por sumar a Pérez, lo cual les significó no seguir un plan distinto al que habían desarrollado en años pasados con sus pilotos de desarrollo.

El piloto francés Romain Grosjean expresó para Racing News 365 le agrada la idea de que Checo Pérez tenga una oportunidad con el equipo, “estoy convencido de que le irá bien en un equipo superior. Es su segunda oportunidad con un equipo superior, después de su etapa en McLaren, pero ahora es diferente”.

Sergio podrá conocer una parte de lo que espera con Red Bull durante la pretemporada de la Fórmula Uno, que está programada del 12 al 14 de marzo en Bahréin.

Mientras que la primera carrera de la temporada la disputará Circuito Internacional de Bahréin, pista en donde obtuvo su primera victoria en la categoría en diciembre. El Gran Premio de Bahréin está programado para el 28 de marzo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Fórmula 1: Checo Pérez se enfunda en los colores de Red Bull y espera que el Himno Mexicano se escuche mucho en el podio

“Hola, Red Bull Racing”: las primeras imágenes de Checo Pérez en las instalaciones de su nueva escudería

Carlos Slim, el común denominador en las carreras de Sergio Pérez y Saúl Álvarez

“El equipo tiene la misma mentalidad ganadora que yo”: Sergio Pérez y su visión para 2021 ahora como piloto de Red Bull