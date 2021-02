Una propuesta sexual y miles de seguidores: las inéditas repercusiones que tuvo la modelo que discutió con LeBron James

El tenso cruce de LeBron James con Juliana Carlos

El duelo entre Los Ángeles Lakers y Atlanta Hawks de la NBA fue escenario de un episodio poco común en la liga. Con los aficionados que empiezan a volver a los estadios en números reducidos y bajo estrictos controles por la pandemia del coronavirus, la actividad de la temporada 2021 se reinició hace algunas semanas y Lebron James, una de las máximas estrellas del deporte estadounidense, se cruzó con una espectadora.

La mujer, Juliana Carlos, fue expulsada del State Farm Arena, junto a su esposo y otras dos personas tras el entredicho con King James. Si bien no está claro cuál fue el disparador de semejante confrontación, ella explicó en sus redes sociales que el basquetbolista estaba provocando a su marido, el empresario Chris Carlos, y ella no aguantó la ira: “¿Me puse a la defensiva? Sí. ¿Usé un lenguaje ofensivo? Sí. Y asumo mi responsabilidad por ello”, explicó en su cuenta de Instagram.

“Sobre lo sucedido... La situación escaló rápidamente y quiero disculparme por perder las formas y quitarme la mascarilla en el calor del mundo”, escribió y agregó: “Mi esposo es un gran fan de los deportes y somos gente muy apasionada, así que seamos honestos: el deporte no sería deporte sin un poco de trash-talk”.

Juliana Carlos sumó decenas de miles de seguidores en un par de horas

Lo curioso es que luego de que la escena se viralizara, Juliana Carlos sumó más de 50 mil seguidores en sus redes en apenas horas y como si esto fuera poco recibió una oferta de índole sexual. “Teniendo en cuenta que eres una modelo de Instagram con solo 45.000 seguidores (y creciendo), nos gustaría hacerte una oferta para que explicases lo sucedido a una audiencia global de millones de espectadores en CamSoda”, escribió el sitio web en sus redes. A eso, le sumó la oferta concreta: “Siendo una plataforma de webcams para adultos, también puedes mostrar tus ‘balones de baloncesto’ al mundo. Al aparecer en CamSoda durante una hora, con la posibilidad de un show XXX, te compensaríamos con 50.000 dólares”.

El cruce entre la modelo y LeBron no pasó a mayores, aunque ella fue obligada a abandonar el recinto. Al terminar el partido ante los Hawks, el jugador de los Lakers, comentó: “Hubo un intercambio entre dos hombres adultos, él dijo su parte, yo dije la mía. Y luego otra persona intervino (Juliana Carlos) y dijo lo suyo. Pero no creo que debieran ser expulsados”. Además, bromeó: “Puede que ella se hayan tomado un par de copas. No pasa nada. Con aficionados en las gradas se siente mejor”.

King James sumó 21 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias en los 38 minutos que tuvo que estar en cancha para que los angelinos se llevaran la victoria 107-99 de Atlanta y se mantengan peleando por el primer puesto de la conferencia Oeste junto a sus vecinos Clippers y los Utah Jazz. Por Atlanta, su estrella Trae Young brilló con 25 puntos y 16 asistencias y el ala-pívot John Collins logró 22 puntos.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El tenso cruce de LeBron James con dos aficionadas en medio de un partido de la NBA: los jueces expulsaron a las fanáticas