Carlos Salcedo reveló que prefirió fichar con las Chivas, a pesar de tener una oferta en Europa

Carlos Salcedo contó que pudo llegar a Europa antes de fichar con las Chivas de Guadalajara (Foto: Cuartoscuro)

Carlos Salcedo, defensor de los Tigres de UANL, contó que pudo llegar a Europa antes de fichar con las Chivas de Guadalajara. Sin embargo, apuntó que se decantó por el club mexicano en vez de ir al Viejo Continente.

“De ahí me iba ir a Bélgica y cuando me iba ir a Bélgica me habló Néstor y ‘Chepo’ de la Torre, me dijeron que si quería ir a Chivas, que estaban interesados”, expresó el jugador en un live que hizo en su cuenta oficial de Instagram.

El central remarcó que el cuadro rojiblanco le puso una cláusula que calificó como “atractiva”. Recordó que si lograban sacar al equipo tapatío de la zona de descenso, el zaguero podría vivir su primera experiencia europea.

“Me pusieron una cláusula donde decía que si el equipo se salvaba, en ese momento estábamos peleando el descenso, me dijeron que si nos salvábamos automáticamente podía salir a Europa, creo que fue algo muy atractivo”, expresó.

El central remarcó que el cuadro rojiblanco le puso una cláusula que calificó como “atractiva” (Foto: Cuartoscuro)

Vale recordar que Salcedo es canterano de los Tigres, pero nunca debutó en la Liga MX con ellos. Fue hasta que tuvo un gran paso por el Real Salt Lake, en la Major Legue Soccer (MLS), donde llamó la atención del Rebaño Sagrado.

“¿Por qué no debuté en Tigres?, porque me fui como a los 17 años, de ahí me fui a la MLS, a Real Salt Lake, debuté, me fue bien en las dos temporadas que estuve allá”, mencionó el futbolista de 27 años.

Después de regresar a México, el defensor fue titular indiscutible durante la exitosa gestión del argentino Matias Almeyda. En los tres torneos que estuvo en Guadalajara consiguió su primer título al alzar la Copa MX contra León.

Carlos jugó en el Viejo Continente con la Fiorentina de Italia y con el Eintracht Fráncfort de Alemania (Foto: Kai Pfaffenbach/ Reuters)

Asimismo, de acuerdo con la página de la Liga MX, acumuló 5,110 minutos en la cancha en 59 partidos. En todos esos encuentros consiguió un grito de gol y la amarga experiencia de salir del terreno de juego por una expulsión.

“Fue un gran paso, porque me ayudó a tener unos buenos cimientos y de ahí, cuando fui a Europa, pues ya estabas más hecho como jugador”, finalizó el también seleccionado mexicano y mundialista.

Y, así como se lo prometieron en las Chivas, Carlos viajó a Italia para jugar con la Fiorentina. Además, tuvo una segunda etapa en Alemania con el Eintracht Fráncfort, su último club del Viejo Continente.

Fue hasta el torneo Clausura 2019 cuando Salcedo volvió a su país y al equipo que lo formó como futbolista: los Tigres de la UANL (Foto: Twitter/ @TigresOficial)

Fue hasta el torneo Clausura 2019 cuando Salcedo volvió a su país y al equipo que lo formó como futbolista: los Tigres de la UANL. Con los felinos, además de ser titular en el esquema de Ricardo “Tuca” Ferretti, ha podido festejar el título de la Liga MX y el de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Con este último campeonato, el defensor y los universitarios consiguieron un boleto para ir por primera vez en su historia al Mundial de Clubes. Este jueves debutarán en la competencia internacional cuando enfrenten al Ulsan Hyundai, campeón de Asia.

El encuentro entre los mexicano y los surcoreanos será este jueves 8 de febrero a las 8:00 horas (tiempo del centro de México). La cancha será la del Al Rayyan Stadium de Qatar y la transmisión televisiva en México estará a cargo de la cadena Fox Sports.

