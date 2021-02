“La Liga MX tiene más de dificultad que la MLS”, aseguró Mauro Manotas, delantero de Xolos

Mauro Manotas, delantero de Tijuana, aseguró que la Liga MX es más complicada que en la Major League Soccer (Foto: Cortesía/ Club Tijuana)

Mauro Manotas, delantero de Xolos de Tijuana, aseguró que la Liga MX es más complicada que la Major League Soccer (MLS). Esto porque el colombiano conoce las dos competencias, ya que antes de llegar a México jugó en el Houston Dynamo.

“Es una pregunta que también me la hice (¿dónde es más complicado anotar?) cuando recién llegué y jugué mi primer partido acá. Mi primer partido fue contra Mazatlán (en pretemporada) y recuerdo que me sentí de una manera incómoda”, indicó en conferencia de prensa este lunes.

El ariete sudamericano señaló que las dos competencias son importantes. Sin embargo, apuntó que en tierras aztecas hay más trabajo táctico que le complica el trabajo a los delanteros.

“Sin duda alguna las dos Ligas son muy importantes, pero la Liga mexicana tiene ese plus, un poquito más de dificultad para poder anotar. Hay equipos que trabajan muy bien tácticamente y me parece que la Liga mexicana tiene mucha diferencia en ese aspecto con la MLS”, expresó.

El delantero colombiano, antes de llegar a México, jugó en el Houston Dynamo (Foto: Troy Taormina/ USA TODAY)

Y es que el romperedes no pudo marcar su primer gol con los Xolos hasta el partido pasado contra Toluca. A pesar de ello, apuntó que su adaptación al balompié mexicano ha sido satisfactoria.

“Tengo una adaptación bastante importante. Más allá de que duré tres partidos para anotar mi primer gol, la adaptación a nivel física y emocional la tuve desde el primer juego”, mencionó.

Manotas señaló que su adaptación ha sido muy buena gracias al grupo que comanda el técnico argentino Pablo Guede. “Todo va de la mano, del presidente hasta el último trabajador del club. Tenemos unas ganas increíbles de triunfar”, detalló.

Manotas señaló que su adaptación ha sido muy buena gracias al grupo que comanda el técnico argentino Pablo Guede (Foto: Cortesía/ Club Tijuana)

“Sabía la necesidad que tenía el club de goles y yo también tenía esa necesidad porque el año anterior con Houston no fue de mis mejores años, pero me encontré a un equipo con ganas de trabajo y me cambió la mentalidad. En estos momentos priorizamos lo que es el equipo, ya después vienen los goles”, agregó.

A su vez, habló del encuentro contra Toluca, donde los fronterizos consiguieron su segundo triunfo del torneo. Subrayó que los Diablos son un equipo complicado, pues recordó que estaban en la primera posición de la tabla.

“Fue un partido muy difícil, muy motivante. Sabíamos el gran rival que estábamos enfrentando, al primero de la tabla, así que era muy motivante para nosotros. Gracias a Dios pudimos lograr el objetivo, que era ganar”, comentó.

El cafetalero adelantó que buscarán seguir con su buen paso por el torneo mexicano, donde no han perdido y están en segundo lugar de la tabla (Foto: Cortesía/ Club Tijuana)

Por último, el cafetalero adelantó que buscarán seguir con su buen paso por el torneo mexicano, donde no han perdido y están en segundo lugar de la tabla. Apuntó que esperan estar a la altura de los próximos compromisos para conseguir los objetivos planteados por la directiva.

“Esperemos que el equipo continúe así, cosechando buenos triunfos. Ahora se viene una racha de partidos bastante importante contra los grandes y nos vamos a medir contra los mejores equipos de México”, finalizó.

Y es que, después de enfrentar a Atlético de San Luis este jueves, Xolos tiene un calendario complicado. Se enfrentarán al León, campeón de la Liga MX; a Rayados de Monterrey, equipo con la nómina más alta en México; a los Tigres, monarcas de la Liga de Campeones de la Concacaf; y al América.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

En España catalogaron a Álvaro Fidalgo, refuerzo de América, como el “Iniesta del Real Madrid”

Javier Aguirre se sinceró tras brote de COVID-19 en Rayados: “Seríamos unos hijos de la chi... si mandamos un jugador enfermo”

Quién es Álvaro Fidalgo, el nuevo refuerzo del América proveniente de la cantera del Real Madrid

“Representamos a Tigres y a nadie más”: la polémica de Nahuel Guzmán previo al debut en el Mundial de Clubes