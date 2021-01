Por qué está en duda la pelea entre McGregor y Pacquiao

Está en duda el esperado duelo entre Conor McGregor y Manny Pacquiao.

El esperado choque en un cuadrilátero entre el múltiple campeón de boxeo, Manny Pacquiao (42 años), y la estrella del UFC, Conor McGregor (32), podría no ocurrir. Si bien el filipino y el irlandés pactaron una pelea de boxeo, ahora Pacman no se muestra interesado en plasmar ese duelo por acusarlo a The Notorious de subestimar al estadounidense Dustin Poirier, quien le ganó por KO en el UFC 257.

“Perder es parte del juego. En el deporte hay ganadores y perdedores, eso es todo. No se trata de la derrota, sino de cómo aceptas la derrota en tu vida, cómo superas ese momento difícil de tu vida”', dijo Pacquiao a ABS-CBN News.

Pacquiao sostuvo que McGregor subestimó a Poirier porque lo venció en dos minutos en 2014. “McGregor ya había vencido a su rival antes y creo que eso hizo que lo subestimara”, dijo el filipino en referencia a la derrota del británico ante el norteamericano. McGregor fue noqueado en el segundo round por Poirier en el evento principal en UFC 257 en Abu Dhabi.

A su vez, el promotor de Pacquiao dijo que el interés en pelear contra McGregor “no existe en la actualidad”. McGregor afirmó que el enfrentamiento contra Pacman era “casi una certeza”, pero Sean Gibbons, presidente de Manny Pacquiao Promotions, restó importancia a las esperanzas de un enfrentamiento en el futuro inmediato.

Gibbons aseguró que “no hay demanda para la pelea” en este momento ya que McGregor debe “limpiar” su negocio en UFC después de perder ante Poirier.

“Fue muy desafortunado. Parecía que Conor miró más allá de Dustin y quedó noqueado. Quizás tenía al senador (Pacquiao) en mente. Creo que la demanda para la pelea no existe actualmente”, dijo Gibbons a Sun Sport.

“Conor tiene algunos asuntos que limpiar y manejar en UFC. Es un fastidio, podría haber sido divertido, lo fue mientras duró. Debería saber que con patadas en las piernas habría hecho una gran diferencia”, agregó.

Si McGregor llega a un acuerdo con Pacquiao en el futuro, no será la primera vez que ingrese al ring de boxeo.

Floyd Mayweather y Conor McGregor (Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports/File Photo).

McGregor hizo su debut en esta disciplina en agosto de 2017, cuando él y Floyd Mayweather se enfrentaron en un combate de boxeo cruzado sin precedentes en el que el estadounidense venció a la estrella de UFC a través de un nocaut en el décimo asalto en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Habrá que ver qué pasa ya que se trata de un evento que genera gran expectativa en los amantes de las dos disciplinas. En caso de que de se concrete está claro que ambos se llevarán una buena bolsa en premios. Tal vez sea una manera de presionar del asiático para que los eventuales patrocinantes de la pelea aporten la mayor cantidad de dinero posible.

En caso de que se concrete el combate, será más un show que una pelea boxística que amerite un análisis. Sin embargo, la inesperada derrota ante Poirier frenó un combate de boxeo Pacquiao-McGregor en 2021.

