Marco Fabián reveló sus deseos para el futuro: retirarse en Chivas y jugar en Tokio 2020 con la selección

Fabián reconoció que le gustaría volver a las Chivas de Guadalajara, club que le dio su primera oportunidad en la primera división (Foto: Cuartoscuro)

A pesar de sus 31 años, Marco Fabián se siente a plenitud para volver a vivir unos Juegos Olímpicos, luego de conseguir la medalla de oro en Londres 2012. Sin embargo, aclaró que primero debe ganarse un lugar para ir a Tokio 2020.

“Hasta ahora creo que en fútbol ha sido lo más bonito que ha vivido el país. Me tocó estar ahí, estar en un torneo tan importante, que todos sueñan con estar. Obviamente me encantaría volver a vivir algo así, pero eso se gana”, expresó en conferencia de prensa.

El mediocampista de Juárez apuntó que espera que la nueva generación de seleccionados tengan un gran papel en la justa veraniega. Aseguró que el logro que consiguieron hace casi una década debería ser un ejemplo para que sepan que es posible subirse al podio.

“Así que simplemente dejar un poquito como ejemplo lo que vivimos. Creo que esta generación trae muchas ganas y desearles todo lo mejor. De la distancia, de cerca, si me toca estar o si no, apoyarlos y transmitirles que sí se puede, que no hay imposibles”, mencionó.

Marco Fabián se siente a plenitud para volver a vivir unos Juegos Olímpicos, luego de conseguir la medalla de oro en Londres 2012 (Foto: Cortesía/ Juárez FC)

A su vez, Fabián habló de su retiro de las canchas de fútbol. Señaló que aún está en una buena edad para seguir aportando, pero reconoció que le gustaría volver a las Chivas de Guadalajara, club que le dio su primera oportunidad en la primera división.

“Espero y siempre trabajo para que pueda durar unos años más. Estoy en una edad muy madura, disfrutando muchas cosas de mi vida. Lo de Chivas, si yo pudiera escribir el guion de mi carrera, obviamente me encantaría. Es una institución a la que quiero mucho, que llevo en mi corazón”, expresó.

A pesar de ello, recordó que por ahora viste los colores de la institución fronteriza, quien le dio la oportunidad de regresar a México. Explicó que está contento en su nuevo proyecto.

“Sería un gran privilegio portar de nuevo esa camiseta, pero no me quiero adelantar. Hoy por hoy estoy al 100 por ciento con Juárez, estoy muy feliz de estar aquí, estoy muy encariñado con este equipo y con muchas ganas de hacer historia”, comentó.

El volante recordó que por ahora viste los colores de la institución fronteriza, quien le dio la oportunidad de regresar a México (Foto: Cortesía/ Juárez FC)

Por ello, el tapatío anotó que este partido entre los Bravos y el Rebaño será muy especial para él. Esto porque será la primera vez que vuelve a pisar el pasto del Estadio Akron, lugar donde vivió una de sus mejores etapas como jugador.

“Significa muchísimo. Creo que será un reencuentro y una bomba de emociones muy grande para mí. El volver a casa, así lo siento yo, a la que alguna vez fue mi casa, a enfrentarme a un rival, que como todos saben y no tengo porque ocultarlo, lo llevo en mi corazón con mucho amor”, mencionó.

No obstante, subrayó que no siente una motivación por jugar contra su ex equipo. “No es que todos los partidos sean iguales, pero en todos los partidos quiere ganar y quiero hacer las cosas muy bien. Esta no es la excepción”, sentenció.

El tapatío anotó que este partido entre los Bravos y el Rebaño será muy especial para él (Foto: Cortesía/ Juárez FC)

El volante ofensivo acotó que este encuentro será importante para Juárez, pues no han podido sumar de tres en la campaña. Indicó que los han estudiado bien, además de que él y el entrenador Luis Fernando Tena conocen a fondo a los rojiblancos.

“Estamos consciente de lo que nos vamos a jugar y cómo juega Chivas. Tenemos un cuerpo técnico que viene de allá, que conoce a la institución y jugadores como yo que conocen a los futbolistas de ahí. Los hemos estudiado muy bien, pero lo importante es lo que hagamos nosotros”, aseveró.

Por último, Fabián se pronunció sobre la situación de Chivas, quienes no han podido ganar en el campeonato. Explicó que los jugadores del Rebaño deberían de saber lidiar con la presión de estar en un club grande.

“No es algo nuevo, me tocó vivirlo. Estamos conscientes y a lo mejor la gente que está debería de saber eso. Deberían saber lidiar con que Chivas es un equipo grande y tiene que tener la presión de ganar. Sabemos que es uno de los equipos con mayor afición y está en los ojos de todos”, concluyó.

